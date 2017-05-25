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25 мая 2017, 17:18



Резкие перемены погоды и направления ветра стали причиной повышения уровня диоксида серы в городской черте.



Просмотров:52 Об этом сообщила Галина Велюжинец, начальник управления промышленной экологии ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель». В частности, она отметила: «В последние дни в Норильске фиксировались случаи загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы. Как показывают многолетние метеорологические наблюдения, это связано с сезонными метеоусловиями - резкое повышение окружающей температуры днем, преобладание ветра северо-западного направления, туманы и повышенная влажность воздуха». Как в прошлые годы, источником загрязнения был медный завод, который расположен вблизи городской черты. Галина Велюжинец подчеркнула, что «когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в воздухе, концентрация диоксида серы может резко возрастать. В таких случаях Заполярным филиалом компании оперативно реализуются мероприятия по уменьшению выброса в атмосферный воздух диоксида серы - корректируется работа основного технологического оборудования в сторону снижения нагрузки». По данным эколога, за последнюю неделю на медном заводе более 12 раз вводились мероприятия по снижению выбросов – снижалась загрузка печей и останавливалось основное технологическое оборудование. Так, в воскресенье плавильная печь завода была остановлена на 4 часа, во вторник на 5 часов. Как отметила Велюжинец, Заполярным филиалом компании ведется круглосуточный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на базе двух передвижных экологических лабораторий, результаты наблюдений оперативно передаются на металлургические заводы филиала. Галина Велюжинец также напомнила, что полное закрытие никелевого завода, загрязнения с которого также попадали в атмосферу города, особенно в мае-июне, позволило снизить вредные выбросы на 30%.