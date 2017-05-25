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25 мая 2017, 17:26



В Норильске на одиннадцатом фестивале «Северная поэзия» устроят турнир поэтов и угостят пирогом от Марины Цветаевой.



Просмотров:46 Традиционный поэтический фестиваль, который готовит Союз писателей Таймыра и центр литературного творчества «Водолей», состоится 4 июня в Публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а. Для любителей поэзии готовят СТИХоквест, мастер-класс «Перо вдохновения», фотовыставку «Парад рыцарей поэзии». Состоится и видеопутешествие по страницам прежних фестивалей, активисты получат заслуженные награды. Гвоздь программы - сражение поэтов, которые прочтут свои новые стихи на суд взыскательного жюри. Лучший из пиитов будет удостоен звания «Рыцарь поэзии - 2017». В гости ожидают и представителей творческого объединения «Борей» из Дудинки.