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25 мая 2017, 17:33

Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет.


24 мая 2017 года Государственная дума во втором чтении приняла законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Документ был одобрен 403 голосами «за» с учетом поправки, которой добивались глава Таймыра Сергей Ткаченко и районная администрация - по установлению срока отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера до пяти лет, предшествующих дате выдачи государственного жилищного сертификата, используемого при расчете суммы социальной выплаты. Законопроект, регулирующий отдельные вопросы, связанные с предоставлением жилищных субсидий, был рекомендован членам Государственной думы к принятию Комитетом по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. На имя председателя Комитета Николая Харитонова и депутата Государственной думы от Красноярского края Раисы Кармазиной были направлены обращения администрации муниципального района и главы Таймыра Сергея Ткаченко, касающиеся установления срока отчуждения имущества участниками программы до пяти лет. Как разъяснила начальник отдела по миграционной и жилищной политике администрации муниципального района Анастасия Булгакова, программа переселения, утвержденная на период 2011-2020 годы, на Таймыре очень востребована. За время ее действия смогли переехать на материк на постоянное место жительство более 1000 таймырских семей. Однако в последнее время при ее реализации возникали затруднения. Речь, прежде всего, об изменениях, повлекших за собой уменьшение суммы социальной выплаты участникам программы, которые ранее, начиная с 1998 года, продали или, к примеру, подарили свою квартиру детям, то есть произвели отчуждение жилого помещения. «Вычет из социальной выплаты составляет сумму, указанную в договоре купли-продажи жилого помещения или справке БТИ об инвентаризационной стоимости. Причем иногда этот вычет может превышать сумму социальной выплаты. Переживая за северян, были предприняты отдельные шаги для решения данной проблемы, в частности, чтобы предлагаемые в законопроекте изменения вступили в силу уже в 2018 году», - отметила Анастасия Михайловна. Законопроект вступит в силу после того, как Государственная дума утвердит его в третьем чтении.
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    Список новостей

 25 мая 2017 
17:38   В Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, сотрудники полиции напоминают алгоритм действий в случае, если ребенок не вернулся домой. 17:33   Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет.
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 24 мая 2017 
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16:28   У норильских десятиклассников с 22 по 25 мая 2017 года наступило время учебных сборов. 16:25   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» обращается за финансовой помощью. Средства необходимы для стерилизации четырех кошек.
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14:43   Столицу Таймыра до конца мая очистят от снега. 14:39   Красноярский край – единственный в России регион, где узаконена охота на животных для коренных малочисленных народов.
14:30   Блогер из Норильска помог школьникам из Волочанки. Учителя из Европы и Израиля попросились в школу на Таймыре. 14:01   Прошлый год стал рекордным для Енисейского речного пароходства по грузоперевозкам за всю постсоветскую историю – в навигацию-2016 компания перевезла 4,162 млн тонн грузов.
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13:34   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении женщины, ранее осужденной за аналогичные преступления. 13:25   В Норильске будут освещены все межрайонные трассы.
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12:19   В июне в столице Таймыра пройдет фестиваль молодежных субкультур «Синергия». 11:44   Кромка льда на Енисее в 635 км от столицы Таймыра, а в Дудинском морском порту затоплены причалы на восьмиметровой отметке.
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 23 мая 2017 
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17:28   Норильчане отметят 6 июня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. 16:22   Долой нелегальный контент — пользуйся официальными сервисами! Библиотекари Дудинки предлагают читателям десятки тысяч лицензионных электронных книг.
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15:40   В Норильске переизбыток породистых животных.




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