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25 мая 2017, 17:33



Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет.



Просмотров:33 24 мая 2017 года Государственная дума во втором чтении приняла законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Документ был одобрен 403 голосами «за» с учетом поправки, которой добивались глава Таймыра Сергей Ткаченко и районная администрация - по установлению срока отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера до пяти лет, предшествующих дате выдачи государственного жилищного сертификата, используемого при расчете суммы социальной выплаты. Законопроект, регулирующий отдельные вопросы, связанные с предоставлением жилищных субсидий, был рекомендован членам Государственной думы к принятию Комитетом по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. На имя председателя Комитета Николая Харитонова и депутата Государственной думы от Красноярского края Раисы Кармазиной были направлены обращения администрации муниципального района и главы Таймыра Сергея Ткаченко, касающиеся установления срока отчуждения имущества участниками программы до пяти лет. Как разъяснила начальник отдела по миграционной и жилищной политике администрации муниципального района Анастасия Булгакова, программа переселения, утвержденная на период 2011-2020 годы, на Таймыре очень востребована. За время ее действия смогли переехать на материк на постоянное место жительство более 1000 таймырских семей. Однако в последнее время при ее реализации возникали затруднения. Речь, прежде всего, об изменениях, повлекших за собой уменьшение суммы социальной выплаты участникам программы, которые ранее, начиная с 1998 года, продали или, к примеру, подарили свою квартиру детям, то есть произвели отчуждение жилого помещения. «Вычет из социальной выплаты составляет сумму, указанную в договоре купли-продажи жилого помещения или справке БТИ об инвентаризационной стоимости. Причем иногда этот вычет может превышать сумму социальной выплаты. Переживая за северян, были предприняты отдельные шаги для решения данной проблемы, в частности, чтобы предлагаемые в законопроекте изменения вступили в силу уже в 2018 году», - отметила Анастасия Михайловна. Законопроект вступит в силу после того, как Государственная дума утвердит его в третьем чтении.