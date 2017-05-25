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25 мая 2017, 17:38



В Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, сотрудники полиции напоминают алгоритм действий в случае, если ребенок не вернулся домой.



Просмотров:15 Сотрудники полиции напоминают: если пропал близкий вам человек, нужно без промедления обращаться в органы внутренних дел. Тем более если речь идет о детях! С начала 2017 года норильские полицейские объявляли в розыск 15 детей, за весь 2016 год в Норильске в розыске состояло 56 несовершеннолетних. Все они были найдены и благополучно возвращены в семьи. Полицейские подчеркивают: информация о безвестном исчезновении человека может быть передана в полицию по телефону дежурной части (102), сотрудники которой не вправе отказать в приеме сообщения. Стажи порядка напоминают, что при обращении в полицию с информацией о пропавшем человеке желательно располагать сведениями о круге его общения, о характере взаимоотношений или имеющихся конфликтах. Интересуйтесь кругом знакомых своих близких и особенно – детей. Постоянно напоминайте ребенку о поведении в нестандартных ситуациях. Запрещайте общаться с малознакомыми лицами. Сделайте так, чтобы каждый факт обращения к вашему ребенку неизвестного человека был вам известен. «Уважаемые родители! Объясните своим детям, почему вы всегда хотите знать о том, куда, с кем и каким маршрутом они направляются. Это обеспечение их безопасности. Задавая такие вопросы своему ребенку, вы не ограничиваете его свободу, а контролируете ситуацию и знаете, где его искать в случае неприятностей. Пусть традицией для всех членов вашей семьи станет извещение остальных о цели ухода из дома и примерном времени возвращения», - отмечает и. о. начальника отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Норильску Любовь Латышева.