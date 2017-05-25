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25 мая 2017, 17:49



Состязания по киберспорту NORD-XPLAY пройдут в Норильске.



Просмотров:120 Молодежный центр Норильска приглашает жителей и гостей города на состязание среди молодежи по киберспорту под названием NORD-XPLAY, которое проходит в рамках краевой флагманской программы «АРТ-парад». Соревнования будут проходить на платформе XBOX в двух дисциплинах: 1. Танцевальная. Эта часть будет представлена такими играми, как: DANCE CENTRAL против JUST DANCE. 2. Спортивная. FIFA против BASKETBALL. Участники конкурса могут проявить свои навыки игры в обеих дисциплинах. Цель мероприятия – развитие деятельности молодежи, а также активных форм проведения досуга, вовлечение в современный мир гаджетов. Спортивное состязание пройдет 27 мая в 18.00 в Молодежном центре р-на Талнах, ул. Кравца, д. 22. К участию допускаются лица старше 14 лет. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 45-22-55, 8-913-493-09-88.