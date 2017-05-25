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25 мая 2017, 17:55



Мастер-класс по самообороне от клуба «Русское боевое многоборье» организует в Норильске Молодежный центр города.

Цель мероприятия – развитие инициативы и досуга молодежи, поддержка здорового образа жизни, а также возможность приобрести полезные навыки самообороны, которые всегда могут пригодиться. Мероприятие пройдет 29 мая в 19:00. Тренировочная площадка будет располагаться по адресу: ул. Школьная, д.10, Молодежный центр р-на Кайеркан, открытое пространство «Фонтанка» (3 этаж) Вход бесплатный. Телефон для справок: 391488

Просмотров:132 Русское боевое многоборье - это синтез дисциплин фехтовального, борцовского и ударных разделов при единой методической базе. Широкое использование старинных традиций и методов обучения в сочетании с самыми последними научными достижениями, позволяет брать лучшее из традиции, но при этом оставаясь адекватной современным требованиям.Цель мероприятия – развитие инициативы и досуга молодежи, поддержка здорового образа жизни, а также возможность приобрести полезные навыки самообороны, которые всегда могут пригодиться.Мероприятие пройдет 29 мая в 19:00. Тренировочная площадка будет располагаться по адресу: ул. Школьная, д.10, Молодежный центр р-на Кайеркан, открытое пространство «Фонтанка» (3 этаж) Вход бесплатный. Телефон для справок: 391488