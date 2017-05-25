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25 мая 2017, 18:19



В Норильске приостановлено объединение детских поликлиник, расположенных на улицах Б. Хмельницкого, 18 и Бегичева, 24а.

Впервые речь о приостановлении объединения поликлиник возник в декабре 2016 года. Именно тогда, по итогам рассмотрения коллективного обращения жителей города Норильска, зарегистрированного от имени одной и инициативных горожанок Министерством здравоохранения было принято решение о приостановлении мероприятий по территориальному объединению подразделений детской поликлиники до достижения понимания со стороны жителей города Норильска. «После этой рекомендации действий по объединению учреждений здравоохранения никаких нами не производилось. - говорит Коба Кавтеладзе. - В поликлинике на Богдана Хмельницкого, 18 продолжают работать педиатры, кабинет неотложной помощи, регистратура, кабинет выдачи больничных листов продолжают функционировать. На Бегичева, 24 а были переведены узкие специалисты - инфекционист, эндокринолог, окулист, отоларинголог, невролог, а так же организационно-методический отдел детской поликлиники номер 1, организована и запущена (пока еще в тестовом режиме) работа Call-центра и естественно, что обратно мы их не возвращаем, потому что окончательного решения в этом вопросе пока еще нет». «С начала 2017 года территориальный отдел совместно с администрацией поликлиники на Богдана Хмельницкого, 18 среди жителей Норильска проводилась разъяснительная работа и во время встреч с горожанами рассказывалось о положительных сторонах объединения. Кроме того, за неделю до приезда Губернатора мы запустили анкетирование, которое проводили студенты медицинского техникума. С 12 по 19 мая провели опрос населения. Анкетирование проходило в детской поликлинике, где было опрошено 107 человек, в поликлинике ПНД - 70 человек и на улицах города 60 человек. Всего было опрошено 237 человек, из них 200 человек, а это 84 процента считают целесообразным для улучшения качества и доступности медицинской помощи детскому населению размещение всех врачей-специалистов в одном здании и не считают, что размещение всех врачей-специалистов в одном здании приведет к ухудшению качества и доступности медицинской помощи детскому населению», рассказал журналистам Коба Кавтеладзе. В ходе рабочего визита в Норильск Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, было принято решение о необходимости проведения встречи с участием Губернатора, министра здравоохранения и руководителя территориального отдела в министерства здравоохранения Красноярского края в городе Норильске для окончательного решения.

Просмотров:160 В очередной раз вопрос об объединении детских поликлиник возник после недавнего визита Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского в Норильск. По словам руководителя территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края в городе Норильске Кобы Кавтеладзе во время рабочей встречи глава региона на вопрос о том, как обстоят дела со слиянием учреждений здравоохранения сказал, что если нет понимания со стороны населения, то и объединения быть не может.Впервые речь о приостановлении объединения поликлиник возник в декабре 2016 года. Именно тогда, по итогам рассмотрения коллективного обращения жителей города Норильска, зарегистрированного от имени одной и инициативных горожанок Министерством здравоохранения было принято решение о приостановлении мероприятий по территориальному объединению подразделений детской поликлиники до достижения понимания со стороны жителей города Норильска.«После этой рекомендации действий по объединению учреждений здравоохранения никаких нами не производилось. - говорит Коба Кавтеладзе. - В поликлинике на Богдана Хмельницкого, 18 продолжают работать педиатры, кабинет неотложной помощи, регистратура, кабинет выдачи больничных листов продолжают функционировать. На Бегичева, 24 а были переведены узкие специалисты - инфекционист, эндокринолог, окулист, отоларинголог, невролог, а так же организационно-методический отдел детской поликлиники номер 1, организована и запущена (пока еще в тестовом режиме) работа Call-центра и естественно, что обратно мы их не возвращаем, потому что окончательного решения в этом вопросе пока еще нет».«С начала 2017 года территориальный отдел совместно с администрацией поликлиники на Богдана Хмельницкого, 18 среди жителей Норильска проводилась разъяснительная работа и во время встреч с горожанами рассказывалось о положительных сторонах объединения. Кроме того, за неделю до приезда Губернатора мы запустили анкетирование, которое проводили студенты медицинского техникума. С 12 по 19 мая провели опрос населения. Анкетирование проходило в детской поликлинике, где было опрошено 107 человек, в поликлинике ПНД - 70 человек и на улицах города 60 человек. Всего было опрошено 237 человек, из них 200 человек, а это 84 процента считают целесообразным для улучшения качества и доступности медицинской помощи детскому населению размещение всех врачей-специалистов в одном здании и не считают, что размещение всех врачей-специалистов в одном здании приведет к ухудшению качества и доступности медицинской помощи детскому населению», рассказал журналистам Коба Кавтеладзе.В ходе рабочего визита в Норильск Губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, было принято решение о необходимости проведения встречи с участием Губернатора, министра здравоохранения и руководителя территориального отдела в министерства здравоохранения Красноярского края в городе Норильске для окончательного решения.