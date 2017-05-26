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26 мая 2017, 10:27



Сегодня подвижка льда на Енисее зарегистрирована в Игарке.



Просмотров:130 На 8 часов утра 26 мая уровень воды в реке Енисей в районе города Дудинки поднялся на 27 см и составляет 8 м 64 см. В 2016 году в этот же день вода находилась на отметке 6 м 85 см.Более значительное увеличение уровня воды за минувшие сутки зафиксировано в поселке Потапово. Вода здесь поднялась на 32 см и сейчас на отметке 4 м 75 см.В Игарке уровень воды на реке Енисей – 7 м 50 см, за сутки прибыло 19 см. Зарегистрирована подвижка льда. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС уровень воды за сутки поднялся на 53 см и сейчас составляет 6 м 23 см. Кромка льда на Енисее находится между Курейкой и Игаркой. Это 410 км от Дудинки, что на 43 км ближе, чем в это же время в прошлом году.