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26 мая 2017, 10:32



Норильской полиции требуется помощь в розыске мужчины.



Просмотров:90 Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Норильску требуется помощь в установлении Виталия Кравченко 7.10.1978 года рождения. Разыскиваемый подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и скрывается от следствия. На розыск мужчины ориентирован весь личный состав полиции Норильска. Разыскиваемый не имеет постоянного места жительства и может находиться в домах гостиничного типа. Всех, кто располагает сведениями об указанном лице, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: 102 или 47-24-01, 47-24-26.