Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 мая 2017, 10:37



В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя жительница района Талнах с сообщением о том, что из ее квартиры пропали золотые украшения, стоимость которых заявительница оценила в 34,5 тысячи рублей.



Просмотров:94 В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя жительница района Талнах с сообщением о том, что из ее квартиры пропали золотые украшения, стоимость которых заявительница оценила в 34,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Оперативники выяснили, что, когда женщина ушла на работу, ее супруг привел в квартиру приятеля для продолжения завязавшегося на улице разговора за распитием пива. Пропажу всех ювелирных изделий жены хозяин квартиры обнаружил уже через несколько минут после возвращения домой, однако своего гостя в краже не заподозрил и решил, что так над ним подшутила супруга. Полицейские же в ходе расследования установили, что кражу совершил именно приятель супруга потерпевший. Оказавшись в чужой квартире, ранее судимый 30-летний гость под предлогом необходимости принять душ вышел из кухни, где беседовал с хозяином, и похитил украшения из комнаты. Реализовать ювелирные изделия злоумышленник не успел, поскольку уже на следующий день после обращения потерпевшей в полицию был задержан оперативниками уголовного розыска. В совершенном преступлении он сознался. Похищенные украшения полицейские изъяли и вернули потерпевшим. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.