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26 мая 2017, 10:42



Жителя Кайеркана будут судить за кражу денег у приятеля.



Просмотров:79 В дежурную часть полиции обратился 40-летний житель района Кайеркан, который сообщил, что у него похищена часть денежных средств от полученной четырьмя днями ранее зарплаты. Уточнить сумму ущерба заявитель не смог. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили и задержали 26-летнего подозреваемого в совершении преступления. Стражи порядка выяснили, что оба мужчины употребляли спиртные напитки в компании общих знакомых в квартире потерпевшего. Застолье, организованное на средства хозяина квартиры, продолжалось не один день. После приобретения очередной партии алкоголя один из гостей внезапно покинул компанию, что насторожило организатора застолья. Проверив портмоне, оставленное им в верхней одежде после возвращения из магазина, мужчина обнаружил пропажу всех денег. Как установили полицейские, нигде не работающий злоумышленник выждал момент, когда за его действиями никто из гостей квартиры не наблюдал, и, похитив оставшиеся у приятеля денежные средства, потратил их на приобретение спиртного и продуктов питания. После обращения потерпевшего в полицию и задержания подозреваемого стражи порядка установили и сумму похищенного. Она составила 15 тысяч рублей. Три тысячи из этой суммы были изъяты у злоумышленника и возвращены потерпевшему, другую часть ущерба обвиняемому еще предстоит возместить.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.