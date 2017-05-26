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26 мая 2017, 10:42

Жителя Кайеркана будут судить за кражу денег у приятеля.


В дежурную часть полиции обратился 40-летний житель района Кайеркан, который сообщил, что у него похищена часть денежных средств от полученной четырьмя днями ранее зарплаты. Уточнить сумму ущерба заявитель не смог. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили и задержали 26-летнего подозреваемого в совершении преступления. Стражи порядка выяснили, что оба мужчины употребляли спиртные напитки в компании общих знакомых в квартире потерпевшего. Застолье, организованное на средства хозяина квартиры, продолжалось не один день. После приобретения очередной партии алкоголя один из гостей внезапно покинул компанию, что насторожило организатора застолья. Проверив портмоне, оставленное им в верхней одежде после возвращения из магазина, мужчина обнаружил пропажу всех денег. Как установили полицейские, нигде не работающий злоумышленник выждал момент, когда за его действиями никто из гостей квартиры не наблюдал, и, похитив оставшиеся у приятеля денежные средства, потратил их на приобретение спиртного и продуктов питания. После обращения потерпевшего в полицию и задержания подозреваемого стражи порядка установили и сумму похищенного. Она составила 15 тысяч рублей. Три тысячи из этой суммы были изъяты у злоумышленника и возвращены потерпевшему, другую часть ущерба обвиняемому еще предстоит возместить.По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.
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    Список новостей

 26 мая 2017 
13:38   Норильчанам предлагают помочь в сборе средств жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров. 12:50   В шаге от Премьер-лиги. Красноярский «Енисей» одержал победу в двухматчевом противостоянии.
12:44   Бюджет Дудинки минувшего года обсудили на публичных слушаниях. 10:55  
10:52   Купюры в 200 и 2000 рублей будут введены в обращение в октябре. 10:50   В ближайшие выходные пользователи РС или Xbox One получат возможность бесплатно поиграть в легендарную ролевую игру Fallout 4.
10:46   10:42   Жителя Кайеркана будут судить за кражу денег у приятеля.
10:37   В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя жительница района Талнах с сообщением о том, что из ее ... 10:32   Норильской полиции требуется помощь в розыске мужчины.
10:27   Сегодня подвижка льда на Енисее зарегистрирована в Игарке.

 25 мая 2017 
18:19   В Норильске приостановлено объединение детских поликлиник, расположенных на улицах Б. Хмельницкого, 18, и Бегичева, 24а. 17:55   Мастер-класс по самообороне от клуба «Русское боевое многоборье» организует в Норильске Молодежный центр города.
17:49   Состязания по киберспорту NORD-XPLAY пройдут в Норильске. 17:38   В Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, сотрудники полиции напоминают алгоритм действий в случае, если ребенок не вернулся домой.
17:33   Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет. 17:26   В Норильске на одиннадцатом фестивале «Северная поэзия» устроят турнир поэтов и угостят пирогом от Марины Цветаевой.
17:18   Резкие перемены погоды и направления ветра стали причиной повышения уровня диоксида серы в городской черте. 17:02   Пропал человек.
16:57   Маленькой норильчанке нужна помощь. 16:33   Норникель выплатит 1,2 млрд долл. дивидендов.
16:24   Празднование 350-летия Дудинки перенесут на сентябрь. 16:17   В Норильске с 1 июня закрывается на ремонт мостовой пешеходный переход от бассейна вниз до Дворца культуры.
15:38   Ипотечное кредитование. Когда и на сколько можно ожидать рассиянам снижение процентов по ипотечным кредитам. 15:24   Красноярский «Енисей» впервые в своей истории может войти в элиту отечественного футбола.
14:43   На руднике «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля» начался капитальный ремонт северной части скипового ствола № 1 (СС-1). 13:19   Жители Таймыра присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
13:15   Ледоход на Енисее находится в пятистах километрах от Дудинки. 12:35   В Дудинском морском порту завершилась зимняя навигация. Ледоход здесь ждут в первых числах июня.
12:18   В Норильске малыши из детского сада № 5 отметили Международный день музеев. 12:06   Норильские общественники проверили изолятор временного содержания.
10:36   За угрозу убийством перед судом предстанет 22-летний житель Норильска. 10:31   До 500 тысяч рублей может заплатить норильчанка за оформление фиктивной регистрации.
10:27   В Норильске перед судом предстанет водитель, повторно севший за руль пьяным.

 24 мая 2017 
17:28   В честь праздника славянской письменности и культуры норильские школьники создали свои буквицы. 17:19   В Норильск вылетел первый взвод Минобороны для проведения экологической очистки в Арктической зоне.
16:39   Международный день соседей отметят в Норильске праздничным мероприятием. 16:33   Красноярск находится в числе самых перспективных мегаполисов России.
16:28   У норильских десятиклассников с 22 по 25 мая 2017 года наступило время учебных сборов. 16:25   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» обращается за финансовой помощью. Средства необходимы для стерилизации четырех кошек.
16:19   Все лето в Норильске будет проходить акция по сбору книг для мини-библиотек «Добротека». 16:14   Театральный сезон в Норильске не закроется. Впервые труппа Заполярного драматического останется на лето в городе.
14:43   Столицу Таймыра до конца мая очистят от снега. 14:39   Красноярский край – единственный в России регион, где узаконена охота на животных для коренных малочисленных народов.
14:30   Блогер из Норильска помог школьникам из Волочанки. Учителя из Европы и Израиля попросились в школу на Таймыре. 14:01   Прошлый год стал рекордным для Енисейского речного пароходства по грузоперевозкам за всю постсоветскую историю – в навигацию-2016 компания перевезла 4,162 млн тонн грузов.
13:55   В Норильске оптовику, проводившему несанкционированную расклейку рекламы, отказали в аренде площадей. 13:40   Красноярск получит 827 млн рублей на Универсиаду-2019.
13:34   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении женщины, ранее осужденной за аналогичные преступления. 13:25   В Норильске будут освещены все межрайонные трассы.




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