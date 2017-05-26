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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
13:38 Норильчанам предлагают помочь в сборе средств жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров.
12:50 В шаге от Премьер-лиги. Красноярский «Енисей» одержал победу в двухматчевом противостоянии.
12:44 Бюджет Дудинки минувшего года обсудили на публичных слушаниях.
10:55
10:52 Купюры в 200 и 2000 рублей будут введены в обращение в октябре.
10:50 В ближайшие выходные пользователи РС или Xbox One получат возможность бесплатно поиграть в легендарную ролевую игру Fallout 4.
10:46
10:42 Жителя Кайеркана будут судить за кражу денег у приятеля.
10:37 В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя жительница района Талнах с сообщением о том, что из ее квартиры пропали золотые украшения, стоимость которых заявительница оценила в 34,5 тысячи рублей.
10:32 Норильской полиции требуется помощь в розыске мужчины.
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