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26 мая 2017, 10:50



В ближайшие выходные пользователи РС или Xbox One получат возможность бесплатно поиграть в легендарную ролевую игру Fallout 4.



Просмотров:87 Все желающие смогут опробовать базовую версию игры и все шесть дополнений, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на "Российскую газету". В рамках акции владельцы аккаунтов в Steam смогут бесплатно поиграть в Fallout 4, а затем приобрести тайтл со скидкой. Подписчики сервиса Xbox Live Gold получат свободный доступ и скидку на игру с 25 по 29 мая.Игра является пятой частью серии и была выпущена 10 ноября 2015 года на Windows, PlayStation 4 и Xbox One. По данным, предоставленным сервисом SteamSpy, в первый день продаж компания реализовала 1,2 миллиона экземпляров игры. В этот же день в Steam в Fallout 4 играли одновременно более 400 тысяч игроков — больше, чем в Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и Grand Theft Auto V.