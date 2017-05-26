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26 мая 2017, 10:52



Купюры в 200 и 2000 рублей будут введены в обращение в октябре.



Просмотров:91 Первый зампред Банка России Георгий Лунтовский сообщил, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей появятся в обращении в октябре этого года, информирует НИА-Красноярск. Лунтовский уточнил, что их окончательный дизайн планируется утвердить в июле: «Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты». Символы, которые будут изображены на новых купюрах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса, проходившего с июня по октябрь прошлого года: на банкноте в 200 рублей, появятся символы Севастополя (памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а в 2000 рублей — знаменитые места Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный).