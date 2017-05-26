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26 мая 2017, 12:44



Бюджет Дудинки минувшего года обсудили на публичных слушаниях.



Просмотров:64 В Дудинке состоялись публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования за 2016 год. Вел слушания председатель Дудинского городского Совета депутатов Сергей Бородин, сообщается на официальном сайте Дудинки. Председатель финансового комитета администрации города Марина Гришина проанализировала ход исполнения бюджета-2016, отметив, что приоритеты, определенные при утверждении бюджета, максимально сохранены. Бюджет города по доходам исполнен в сумме 735,81 млн рублей, что составило 99,5% от годового прогноза исполнения. В минувшем году бюджет Дудинки по расходам исполнен в сумме 851,92 млн рублей. Это 96,7% к уточнённому плану. Дефицит бюджета составил 116,09 млн руб., источниками его финансирования послужили остатки на счёте бюджета города на 1 января 2016 года в сумме 61,47 млн рублей и средства бюджетного кредита в сумме 54,62 млн рублей. Участники публичных слушаний приняли рекомендации, в которых, в частности, указывается на необходимость, начиная с 2018 года, сократить размер муниципального долга, обеспечить участие в грантовых и региональных целевых программах для реализации важных мероприятий в сфере жизнеобеспечения. Горсовету рекомендовано принять проект решения «Об исполнении городского бюджета за 2016 год».