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26 мая 2017, 12:50



В шаге от Премьер-лиги. Красноярский «Енисей» одержал победу в двухматчевом противостоянии.



Просмотров:67 Игра с тульским «Арсеналом» прошла на стадионе красноярцев в присутствии 14 тысяч зрителей. "Енисей" вышел вперед на 11-минуте после автогола Александрова. В середине второго тайма стараниями Комбарова тулякам удалось сравнять счет. Победу «Енисею» в добавленное время принес Малоян – 2:1. Таким образом, красноярцы имеют неплохие шансы, чтобы впервые за свою историю пополнить высший дивизион страны. Ответная встреча состоится в воскресенье, 28 мая, в Туле. Напомним, в прошедшем сезоне «Енисей» занял третье место в Футбольной национальной лиге, что и дало право красноярцам играть в стыковых матчах.