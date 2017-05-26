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26 мая 2017, 13:38



Норильчанам предлагают помочь в сборе средств жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров.



Просмотров:20 Огонь повредил порядка 130 жилых домов, в которых проживали более 500 человек. Есть жертвы. Региональное министерство финансов открыло специальный счет для перевода денег пострадавшим от пожаров в Канске, Лесосибирске, Бирилюсском и Нижнеингашском районах. Норильчанам, желающим помочь погорельцам, необходимо перечислять средства по указанным реквизитам: Получатель: УФК по Красноярскому краю (Министерство финансов Красноярского края л/с 05192003890) р/с 40302810100002000059, Банк получателя: отделение Красноярск БИК 040407001, ИНН 2460071533, КПП 246001001, ОКТМО 04701000. В назначении платежа следует указать: для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров на территории Красноярского края.