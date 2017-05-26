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26 мая 2017, 14:00



Россиянам советуют не посещать Великобританию.



Просмотров:128 Посольство России в Великобритании призвало россиян воздержаться от поездок в страну в связи с повышенным уровнем террористической угрозы, сообщает НИА-Красноярск. «В связи с предельным уровнем угрозы безопасности, неизбежностью уже в ближайшее время, по определению британских спецслужб, нового террористического акта, до стабилизации властями ситуации и до снижения степени опасности посольство рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию, особенно от посещения мегаполисов, если такие поездки не продиктованы крайней необходимостью. Призываем тех россиян, которые в данный период уже находятся в Соединённом Королевстве, следить за предупреждениями властей, сообщениями местных СМИ, быть крайне осмотрительными на транспорте, избегать мест скопления людей, демонстраций, отложить групповые экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий», - говорится в сообщении ведомства. Напомним, 22 мая на стадионе «Манчестер-Арена» произошел теракт: после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Жертвами взрыва стали 22 человека, 59 получили ранения. Эта трагедия стала крупнейшей со времени взрывов в лондонском метро в 2005 году. После теракта правительство Великобритании повысило уровень террористической угрозы в стране до максимально возможного – «критического».