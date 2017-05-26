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26 мая 2017, 14:01



Красноярские ученые внедрили уникальную тест-диагностику для лечения пациентов с нарушением обоняния.



Просмотров:128 Ученые Красноярского государственного медицинского университета (КрасГМУ) внедрили в лечебную практику уникальную тест-диагностику системы обоняния для обнаружения нарушений в восприятии запахов у человека. Применение системы позволяет установить причины расстройства обоняния, а также назначить необходимое обследование и лечение пациенту, сообщает НИА-Красноярск. В основе тест-диагностики представлена технология, разработанная немецкими медиками. Пациент вдыхает пахучие вещества из специального набора ароматических флаконов, подбираемых с учетом местности, в которой проживает человек. Красноярские врачи не только обеспечили трансфер технологии, но и полностью адаптировали ее под природно-климатические условия региона, а также значительно расширили перечень ароматов для тренировки обонятельного анализатора. Заведующий кафедрой ЛОР-болезней с курсом постдипломного образования КрасГМУ, доктор медицинских наук Сергей Вахрушев рассказал, что нарушение функции обоняния приводит к снижению работоспособности у человека. "Лишаясь чувствительности к запахам, мы теряем аппетит, хуже ориентируемся и даже подвергаемся опасности, не замечая вовремя в воздухе запах газа или горючих веществ. Более того, снижение обоняния является одним из первых симптомов болезней Альцгеймера и Паркинсона. При помощи диагностики мы можем своевременно распознать патологию и своевременно начать курс терапии, – отметил Сергей Вахрушев. – Кроме того, в рамках лечебно-профилактических мероприятий мы восстанавливаем как обоняние, так и вкусовую чувствительность у пациента». Сергей Вахрушев подчеркнул, что Красноярский край является единственным регионом в России, где методика внедрена во врачебную практику. Ученые планируют улучшить тест-диагностику, сократив время на проведение исследований, а также тиражировать технологию для внедрения в медицинские учреждения других регионов страны.