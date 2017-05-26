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26 мая 2017, 14:16



В Красноярском крае стартовал прием заявок для участия в конкурсе «УМНИК».



Просмотров:123 Конкурс инновационных проектов по федеральной программе «УМНИК» организован Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (г. Москва). Цель программы «УМНИК» - поддержка молодых ученых, которые реализуют высокотехнологичные проекты и осуществляют коммерциализацию разработок, а также стимулирование участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности. В рамках программы поддержка оказывается для реализации проектов по направлениям: «Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современные материалы и технологии их создания», «Новые приборы и аппаратные комплексы», «Биотехнологии». Грант в размере 500 тысяч рублей предоставляется для выполнения научно-исследовательских работ. Заявки принимаются до 25 сентября 2017 года. Оценивать проекты участников экспертная комиссия программы «УМНИК» будет по следующим критериям: научно-технический уровень продукта, лежащего в основе проекта, перспективы коммерциализации и квалификация заявителя. Финал программы состоится в ноябре 2017 года. «Мы должны вовлекать одаренную красноярскую молодежь в научно-техническое творчество и технологическое предпринимательство. Такие программы, как «УМНИК», стимулируют участников к генерации востребованных разработок и их трансфер в реальную предпринимательскую среду через создание стартапов, – подчеркнула руководитель агентства науки и инновационного развития Красноярского края Татьяна Зеленская. – Это позволит развить в экономике региона высокотехнологичное ядро малого бизнеса как опору для компаний Красноярского края, «играющих» на высококонкурентных глобальных рынках. Отмечу, что в 2016 году Фонд содействия инновациям в рамках программы «УМНИК» поддержал 36 проектов представителей нашего региона». Конкурс по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям в регионе организует Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ). Получить консультацию, а также дополнительную информацию об участии в программе можно у специалистов КРИТБИ по телефону +7 (391) 201-77-77.