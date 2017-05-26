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26 мая 2017, 14:59



На реконструкции взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта всего будут задействованы 340 человек. Норильчан из них – около 50.



Просмотров:119 Для инженеров и строителей из разных уголков России – Читы, Ставропольского края, Смоленска, Ростова, Хабаровска и других, занятых в реконструкции ВПП, недалеко от здания аэровокзала аэропорта Норильска был возведен бытовой городок со столовой, офисными помещениями и комнатами для сна и отдыха. Строительство городка началось в сентябре 2015 года сразу же после заключения госконтракта. Этот современнейший комплекс отвечает всем требованиям безопасности и комфорта и рассчитан на проживание 250 человек. Также некоторые работники будут размещены в Кайеркане. Как сказал Сергей Старостин, руководитель ООО «Трансстроймеханизация», осуществляющей ремонт ВПП, на сегодняшний день здесь уже живут и трудятся 240 человек, еще 100 прибудут до 15 июня. Рабочая смена длится 60 дней, 30 дней – отдых. Для выезда на материк и возвращения обратно в летний период для сотрудников подрядной организации зарезервированы билеты на регулярные рейсы. Кстати, ООО «Трансстроймеханизация» принимала участие в строительстве нового аэропорта в предолимпийском Сочи. Также сотрудники этой организации, работающие теперь для норильчан, имеют опыт строительства и реконструкции аэропорта в таких городах России, как Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Москва (Шереметьево-2), Саратов, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и других.