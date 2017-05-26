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26 мая 2017, 15:02



У норильских 9-классников начался основной этап Государственной итоговой аттестации – ГИА.



Просмотров:107 Сегодня, 26 мая, в двух пунктах проведения экзаменов - в лицее № 3 и в школе № 20 131 ребенок сдал английский язык и один ученик – французский. Напомним, каждый учащийся обычной школы по окончании 9-го класса сдает два обязательных предмета (русский язык и математику) и два - по выбору. Во вторник, 30 мая, запланирована сдача русского языка, его сдают все 2108 выпускников. 1 июня физику сдадут 317 ребят, биологию – 523, историю – 48, литературу – 71 9-классник. 3 июня – физика (32 человека) и информатика (347 учеников). 6 июня – математика (для всех); 8 июня – химия (304 человека), информатика (187), география (435) и обществознание (984). Кроме основных дат сдачи ГИА, есть резервные дни - 19 и 23 июня. Важно помнить, что аттестация для 9-классников – ежегодная итоговая процедура. Учителя готовят ребят к экзаменам тщательно и в течение всего учебного года, однако чтобы «подтянуть» те или иные знания по определенному предмету, некоторые дети перед ГИА занимаются с репетиторами и решают дополнительные сверхсложные задания. При этом специалисты управления образования считают, что знаний, которые школьники получают на уроках, вполне достаточно для того, чтобы сдать данные испытания и либо перейти в следующий класс, либо выбрать для себя среднее специальное профессиональное учреждение. К слову, демонстрационные варианты ГИА можно и нужно прорешивать заранее. Все они есть на соответствующих сайтах в интернете (например здесь - gia.edu.ru) - это так называемый открытый банк заданий. Структура всех вариантов экзаменационной работы ГИА по каждому общеобразовательному предмету едина, поэтому в управлении образования рекомендуют ознакомиться с размещенными на специализированных сайтах документами, определяющими эту структуру, а также содержание контрольно-измерительных приборов (КИМ).