26 мая 2017, 15:10



Станция детско-юношеского туризма продолжает реализацию проекта «Музей бродячих романтиков».

Проект посвящен истории появления и развития спортивного туризма самого северного в мире клуба туристов и станции детского и юношеского туризма. Юные туристы и краеведы заинтересованы в сохранении замечательного кусочка истории Норильска, чтобы иметь представление о людях, стоявших у истоков этого романтичного и сурового вида спорта, о качествах людей, достойных подражания. Нельзя любить свою землю, не зная ее истории, не зная людей, которые эту историю создавали. На сегодняшний момент экспозиция музея находится в стадии формирования. Педагоги и воспитанники станции собирают информацию об организации первого городского туристского клуба, о членах клуба и их первых спортивных походах. Также проводится поиск и установление контактов с туристами, уехавшими на материк. Организаторы проекта призывают норильчан принять участие в формировании выставочной экспозиции. Ведь осталось много фотографий, различного инвентаря и заметок о людях и походах, которые хранятся у жителей нашего города. В музее с радостью примут старые фотографии, портреты участников походов, их самодельное снаряжение: старые кошки, брезентовые анораки и рюкзаки, словом все то, что напоминает о спортивном туризме, вещи, фото, карты и документы, которые отображают какой-то определенный исторический отрывок об истории норильского туризма. Все предметы, которые становятся экспонатами, музей принимает в дар - это оформляется специальным актом, информация заносится в книгу поступлений. Все экспонаты можно принести на станцию детского и юношеского туризма и экскурсий по адресу: г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, 35, 4-й этаж.Открытие музея планируется в середине октября.