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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
26 мая 2017, 17:36

За создание так называемых «групп смерти» в интернете устанавливается уголовная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.


По данным Следственного комитета РФ, в 2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года суицид совершили 2205 детей, сообщает Российская газета.
Инициировала поправки вице-спикер Госдумы, инициатор поправок Ирина Яровая. Она отметила: - «Правоохранители и регионы ждут принятия и скорейшего вступления в силу законопроектов, направленных на защиту детей от склонения к самоубийству и определяющих уголовную ответственность для организаторов смертельных игр для детей в социальных сетях».
Как пояснил глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, ужесточается уголовная ответственность по действующей статье УК РФ «Доведение до самоубийства». Данное преступление переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких.
За доведение до самоубийства или за попытки склонить к суициду путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
Вводятся повышенные меры уголовной ответственности за указанные действия, совершенные: в отношении несовершеннолетнего или беременной женщины - тюрьма на срок до восьми лет. Повышенные санкции будут действовать и для группы лиц по предварительному сговору, а также, если преступник публиковал суицидальные призывы в СМИ или в интернете.
Одновременно в УК вводятся новые составы преступления. Так, склонение к совершению самоубийства путем уговоров, обмана при отсутствии признаков доведения до самоубийства предлагается наказывать вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Содействие совершению самоубийства советами, предоставлением информации на эту тему и т.п. чревато лишением свободы на срок до трех лет. Сам факт организации деятельности, направленной на побуждение граждан к совершению самоубийства - это уже до четырех лет лишения свободы.
«За данные преступления уголовная ответственность предусматривается вне зависимости, совершил ли потерпевший самоубийство, что даст возможность своевременно пресекать и предупреждать возможные трагические последствия. Например, когда опасные сайты или сообщества только созданы», - пояснил Крашенинников.
Под действие поправок попадают и вовлечение детей в «зацепинг» (проезд снаружи транспортных средств), «руфинг» (проникновение на крыши высоких зданий, сооружений), а также в опасные игры по типу «Беги или умри». Однако если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и будет активно способствовать раскрытию и пресечению преступлений данной категории, то он может быть освобожден от уголовной ответственности.
Одновременно Госдума приняла закон, который обязывает Роскомнадзор сообщать в МВД об обнаружении в интернете запрещенного контента, связанного со склонением детей к самоубийству.
Введение уголовной ответственности положит конец склонению детей к суициду через социальные сети и интернет в целом, уверен "эсер" Валерий Гартунг. При этом, подчеркнул депутат, в ограничении интернета в целом нет необходимости.

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