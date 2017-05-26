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26 мая 2017, 18:02



Восемь единиц оружия изъяли норильские полицейские в рамках операции «Снегоход».

Основной целью стражей порядка было обнаружение снегоходов, находящихся в розыске, а также выявление внедорожной техники, эксплуатирующейся с нарушениями правил безопасности и пресечение иных нарушений законности. В рамках мероприятия было досмотрено два десятка снегоходов, нарушений выявлено не было. Тем не менее, в ходе рейда было составлено шесть административных протоколов по статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» и изъято восемь единиц гладкоствольного оружия у охотников, находившихся в охотугодиях с оружием в период запрета на ведение охоты. Полицейские напоминают охотникам о том, что за нарушение прописанных в Законе правил охоты предусмотрены различные виды ответственности. Так, наказание за нарушение правил охоты предусмотрено статьей 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ, наказание за незаконную охоту предусмотрено уже статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мера и вид наказания зависит от серьезности нарушения, последствий, к которым привели незаконные действия охотника, ущерба, нанесенного природе. В случае рецидива наказание ужесточается. Помните, что охотник может не только получить штраф, но и лишиться оружия, а также права охоты с аннулированием разрешения на право ношения и хранения оружия, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:81 Сотрудники ГИБДД, оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Росгвардии провели в зоне тундры оперативно-профилактическое мероприятие «Снегоход».Основной целью стражей порядка было обнаружение снегоходов, находящихся в розыске, а также выявление внедорожной техники, эксплуатирующейся с нарушениями правил безопасности и пресечение иных нарушений законности.В рамках мероприятия было досмотрено два десятка снегоходов, нарушений выявлено не было. Тем не менее, в ходе рейда было составлено шесть административных протоколов по статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» и изъято восемь единиц гладкоствольного оружия у охотников, находившихся в охотугодиях с оружием в период запрета на ведение охоты.Полицейские напоминают охотникам о том, что за нарушение прописанных в Законе правил охоты предусмотрены различные виды ответственности. Так, наказание за нарушение правил охоты предусмотрено статьей 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ, наказание за незаконную охоту предусмотрено уже статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мера и вид наказания зависит от серьезности нарушения, последствий, к которым привели незаконные действия охотника, ущерба, нанесенного природе. В случае рецидива наказание ужесточается. Помните, что охотник может не только получить штраф, но и лишиться оружия, а также права охоты с аннулированием разрешения на право ношения и хранения оружия, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.