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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
26 мая 2017, 18:02

Восемь единиц оружия изъяли норильские полицейские в рамках операции «Снегоход».


Сотрудники ГИБДД, оперативники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции совместно с представителями Росгвардии провели в зоне тундры оперативно-профилактическое мероприятие «Снегоход».
Основной целью стражей порядка было обнаружение снегоходов, находящихся в розыске, а также выявление внедорожной техники, эксплуатирующейся с нарушениями правил безопасности и пресечение иных нарушений законности.
В рамках мероприятия было досмотрено два десятка снегоходов, нарушений выявлено не было. Тем не менее, в ходе рейда было составлено шесть административных протоколов по статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты» и изъято восемь единиц гладкоствольного оружия у охотников, находившихся в охотугодиях с оружием в период запрета на ведение охоты.
Полицейские напоминают охотникам о том, что за нарушение прописанных в Законе правил охоты предусмотрены различные виды ответственности. Так, наказание за нарушение правил охоты предусмотрено статьей 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ, наказание за незаконную охоту предусмотрено уже статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мера и вид наказания зависит от серьезности нарушения, последствий, к которым привели незаконные действия охотника, ущерба, нанесенного природе. В случае рецидива наказание ужесточается. Помните, что охотник может не только получить штраф, но и лишиться оружия, а также права охоты с аннулированием разрешения на право ношения и хранения оружия, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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    Список новостей

 26 мая 2017 
18:26   Авиакомпания NordStar ограничивает перевозку оружия на своих рейсах. 18:08   Житель Норильска предстанет перед судом за вовлечение в распитие спиртных напитков несовершеннолетней.
18:02   Восемь единиц оружия изъяли норильские полицейские в рамках операции «Снегоход». 17:36   За создание так называемых «групп смерти» в интернете устанавливается уголовная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
15:10   Станция детско-юношеского туризма продолжает реализацию проекта «Музей бродячих романтиков». 15:02   У норильских 9-классников начался основной этап Государственной итоговой аттестации – ГИА.
14:59   На реконструкции взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта всего будут задействованы 340 человек. Норильчан из них – около 50. 14:16   В Красноярском крае стартовал прием заявок для участия в конкурсе «УМНИК».
14:01   Красноярские ученые внедрили уникальную тест-диагностику для лечения пациентов с нарушением обоняния. 14:00   Россиянам советуют не посещать Великобританию.
13:57   Новые назначения в крае. Управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил Александр Калашников. 13:38   Норильчанам предлагают помочь в сборе средств жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров.
12:50   В шаге от Премьер-лиги. Красноярский «Енисей» одержал победу в двухматчевом противостоянии. 12:44   Бюджет Дудинки минувшего года обсудили на публичных слушаниях.
10:52   Купюры в 200 и 2000 рублей будут введены в обращение в октябре. 10:50   В ближайшие выходные пользователи РС или Xbox One получат возможность бесплатно поиграть в легендарную ролевую игру Fallout 4.
10:42   Жителя Кайеркана будут судить за кражу денег у приятеля. 10:37   В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя жительница района Талнах с сообщением о том, что из ее ...
10:32   Норильской полиции требуется помощь в розыске мужчины. 10:27   Сегодня подвижка льда на Енисее зарегистрирована в Игарке.

 25 мая 2017 
18:19   В Норильске приостановлено объединение детских поликлиник, расположенных на улицах Б. Хмельницкого, 18, и Бегичева, 24а. 17:55   Мастер-класс по самообороне от клуба «Русское боевое многоборье» организует в Норильске Молодежный центр города.
17:49   Состязания по киберспорту NORD-XPLAY пройдут в Норильске. 17:38   В Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, сотрудники полиции напоминают алгоритм действий в случае, если ребенок не вернулся домой.
17:33   Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет. 17:26   В Норильске на одиннадцатом фестивале «Северная поэзия» устроят турнир поэтов и угостят пирогом от Марины Цветаевой.
17:18   Резкие перемены погоды и направления ветра стали причиной повышения уровня диоксида серы в городской черте. 17:02   Пропал человек.
16:57   Маленькой норильчанке нужна помощь. 16:33   Норникель выплатит 1,2 млрд долл. дивидендов.
16:24   Празднование 350-летия Дудинки перенесут на сентябрь. 16:17   В Норильске с 1 июня закрывается на ремонт мостовой пешеходный переход от бассейна вниз до Дворца культуры.
15:38   Ипотечное кредитование. Когда и на сколько можно ожидать рассиянам снижение процентов по ипотечным кредитам. 15:24   Красноярский «Енисей» впервые в своей истории может войти в элиту отечественного футбола.
14:43   На руднике «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля» начался капитальный ремонт северной части скипового ствола № 1 (СС-1). 13:19   Жители Таймыра присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
13:15   Ледоход на Енисее находится в пятистах километрах от Дудинки. 12:35   В Дудинском морском порту завершилась зимняя навигация. Ледоход здесь ждут в первых числах июня.
12:18   В Норильске малыши из детского сада № 5 отметили Международный день музеев. 12:06   Норильские общественники проверили изолятор временного содержания.
10:36   За угрозу убийством перед судом предстанет 22-летний житель Норильска. 10:31   До 500 тысяч рублей может заплатить норильчанка за оформление фиктивной регистрации.
10:27   В Норильске перед судом предстанет водитель, повторно севший за руль пьяным.

 24 мая 2017 
17:28   В честь праздника славянской письменности и культуры норильские школьники создали свои буквицы. 17:19   В Норильск вылетел первый взвод Минобороны для проведения экологической очистки в Арктической зоне.
16:39   Международный день соседей отметят в Норильске праздничным мероприятием. 16:33   Красноярск находится в числе самых перспективных мегаполисов России.
16:28   У норильских десятиклассников с 22 по 25 мая 2017 года наступило время учебных сборов. 16:25   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» обращается за финансовой помощью. Средства необходимы для стерилизации четырех кошек.
16:19   Все лето в Норильске будет проходить акция по сбору книг для мини-библиотек «Добротека».




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