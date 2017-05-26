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26 мая 2017, 18:08



Житель Норильска предстанет перед судом за вовлечение в распитие спиртных напитков несовершеннолетней.

Полицейскими установлено, что 19-летний норильчанин, временно проживающий у своих родственников, систематически вовлекал в употребление алкогольной продукции 14-летнюю дочь хозяев квартиры. В ночное время, когда родители несовершеннолетней спали, постоялец предлагал девушке-подростку употреблять вместе с ним алкоголь и угощал ее спиртным, доводя до состояния опьянения. Чтобы, как казалось несовершеннолетней, выглядеть старше в глазах молодого человека, она дважды поддавалась на его уговоры. За распитием алкогольных напитков свою 14-летнюю дочь и временного постояльца родители не замечали, поскольку в момент происходящего спали. О данных фактах мать девушки узнала лишь спустя несколько месяцев из дневника подростка, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции». Расследование дела завершено и в ближайшее время злоумышленник ответит за свои действия перед судом. В настоящий момент он уже находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание за совершение иных преступлений.

Просмотров:92 Дознаватели Отдела МВД России по г. Норильску окончили расследование и направили в суд уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетней в систематическое употребление спиртных напитков.Полицейскими установлено, что 19-летний норильчанин, временно проживающий у своих родственников, систематически вовлекал в употребление алкогольной продукции 14-летнюю дочь хозяев квартиры. В ночное время, когда родители несовершеннолетней спали, постоялец предлагал девушке-подростку употреблять вместе с ним алкоголь и угощал ее спиртным, доводя до состояния опьянения.Чтобы, как казалось несовершеннолетней, выглядеть старше в глазах молодого человека, она дважды поддавалась на его уговоры. За распитием алкогольных напитков свою 14-летнюю дочь и временного постояльца родители не замечали, поскольку в момент происходящего спали. О данных фактах мать девушки узнала лишь спустя несколько месяцев из дневника подростка, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции».Расследование дела завершено и в ближайшее время злоумышленник ответит за свои действия перед судом. В настоящий момент он уже находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание за совершение иных преступлений.