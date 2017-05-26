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26 мая 2017, 18:26



Авиакомпания NordStar ограничивает перевозку оружия на своих рейсах.

Ограничения коснутся рейсов вылетающих и прибывающих в Москву, Санкт-Петербург и Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 г. На данных рейсах не будут приниматься к перевозке гражданское и служебное оружие и боеприпасы к ним; взрывчатые вещества и материалы промышленного назначения и изделия, их содержащие; ядовитые вещества, включенные в список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 964, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке, сообщает пресс-служба компании. Авиакомпания обращает внимание пассажиров, планирующих вылеты в указанный период регулярными рейсами из Норильска, Красноярска, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод и Санкт-Петербурга в Москву и обратно, а также пассажиров рейсов Москва – Сочи, Красноярск – Сочи, Москва – Санкт-Петербург по маршруту «туда и обратно» на вводимые ограничения. Также ограничения коснутся всех чартерных рейсов вылетающих из в этих направлениях.

Просмотров:77 В соответствии с Указом Президента РФ №202 от 09 мая 2017 года авиакомпания NordStar вводит ограничения на перевозку оружия и боеприпасов, а также взрывоопасных и ядовитых веществ на ряде рейсов в период проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018.Ограничения коснутся рейсов вылетающих и прибывающих в Москву, Санкт-Петербург и Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 г. На данных рейсах не будут приниматься к перевозке гражданское и служебное оружие и боеприпасы к ним; взрывчатые вещества и материалы промышленного назначения и изделия, их содержащие; ядовитые вещества, включенные в список ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 964, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарственных препаратов, зарегистрированных на территории Российской Федерации в установленном порядке, сообщает пресс-служба компании.Авиакомпания обращает внимание пассажиров, планирующих вылеты в указанный период регулярными рейсами из Норильска, Красноярска, Сочи, Махачкалы, Минеральных Вод и Санкт-Петербурга в Москву и обратно, а также пассажиров рейсов Москва – Сочи, Красноярск – Сочи, Москва – Санкт-Петербург по маршруту «туда и обратно» на вводимые ограничения. Также ограничения коснутся всех чартерных рейсов вылетающих из в этих направлениях.