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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:40 В Дудинку прибыла большая вездеходная экспедиция «На восток!». В пятницу вечером команда из восьми человек на четырех вездеходах «Шерп» благополучно переправилась через реку Енисей.
18:26 Авиакомпания NordStar ограничивает перевозку оружия на своих рейсах.
18:08 Житель Норильска предстанет перед судом за вовлечение в распитие спиртных напитков несовершеннолетней.
18:02 Восемь единиц оружия изъяли норильские полицейские в рамках операции «Снегоход».
17:36 За создание так называемых «групп смерти» в интернете устанавливается уголовная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
15:10 Станция детско-юношеского туризма продолжает реализацию проекта «Музей бродячих романтиков».
15:02 У норильских 9-классников начался основной этап Государственной итоговой аттестации – ГИА.
14:59 На реконструкции взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта всего будут задействованы 340 человек. Норильчан из них – около 50.
14:16 В Красноярском крае стартовал прием заявок для участия в конкурсе «УМНИК».
14:01 Красноярские ученые внедрили уникальную тест-диагностику для лечения пациентов с нарушением обоняния.
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