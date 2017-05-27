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27 мая 2017, 11:40



В Дудинку прибыла большая вездеходная экспедиция «На восток!». В пятницу вечером команда из восьми человек на четырех вездеходах «Шерп» благополучно переправилась через реку Енисей.

По некоторым участкам этого пути никогда не проходила никакая техника, в то время как протяженность территории России и специфика рельефа всегда предъявляли особенные требования к решению транспортных задач: оказание медицинской помощи, проведение поисковых работ, тушение пожаров, геологическая и исследовательская деятельность напрямую зависят от техники, способной пройти по бездорожью. Именно поэтому участники экспедиции поставили себе задачу пройти там, где нет дорог. Убедиться наглядно в сложности прохождения маршрута довелось спасателям и представителям муниципальной власти в Дудинке. Переправиться через Енисей в районе Дудинки в условиях грядущего ледохода и половодья оказалось непросто. Притом, что вездеходы «Шерп» плавающие, способные преодолевать водные преграды по открытой воде, многочисленные забереги, выступившая вода и шуга у левого и правого берегов Енисея, в районе острова Кабацкий напротив Дудинки не раз вынуждали экспедицию возвращаться в исходную точку и искать новые пути форсирования реки. В итоге, вместо запланированного времени прибытия в Дудинку в 15.00 экспедиции удалось попасть в столицу Таймыра только поздно вечером. Вездеходы благополучно форсировали Енисей в районе рыбозавода, в том числе по открытой воде в заберегах. Как пошутил впоследствии начальник управления ГОЧС администрации Таймыра Андрей Шопин, отслеживавший ситуацию в оперативном режиме, «мы все ждали, когда же путешественники попросят у нас помощи и даже вывели на лед судно на воздушной подушке. Однако, экспедиция продемонстрировала блестящую техническую и командную подготовку!». В субботу вездеходы экспедиции «На восток!» сотрудники МЧС Таймыра проводят до середины пути в Норильск, где передадут в ведение коллег из НПР. Несколько дней путешественники проведут в промышленном центре Заполярья, где пройдут специальные мероприятия, посвященные промежуточным результатам экспедиции.

Просмотров:77 Экспедиция стартовала из Архангельска в Петропавловск-Камчатский весной 2017 года. Команда из восьми человек пройдёт маршрут длиной 10 000 км на российских вездеходах «Шерп» по бездорожью в условиях полярного лета. Основной маршрут экспедиции «На восток!»: Архангельск – Мезень – Нарьян-Мар – Воркута – Салехард – Новый Уренгой – Дудинка – Норильск – Плато Путорана – Есcей – Оленек – Жиганск – Батагай –Хонуу – Зырянка – Эвенск – Манилы – Ключи – Петропавловск-Камчатский.По некоторым участкам этого пути никогда не проходила никакая техника, в то время как протяженность территории России и специфика рельефа всегда предъявляли особенные требования к решению транспортных задач: оказание медицинской помощи, проведение поисковых работ, тушение пожаров, геологическая и исследовательская деятельность напрямую зависят от техники, способной пройти по бездорожью. Именно поэтому участники экспедиции поставили себе задачу пройти там, где нет дорог.Убедиться наглядно в сложности прохождения маршрута довелось спасателям и представителям муниципальной власти в Дудинке. Переправиться через Енисей в районе Дудинки в условиях грядущего ледохода и половодья оказалось непросто. Притом, что вездеходы «Шерп» плавающие, способные преодолевать водные преграды по открытой воде, многочисленные забереги, выступившая вода и шуга у левого и правого берегов Енисея, в районе острова Кабацкий напротив Дудинки не раз вынуждали экспедицию возвращаться в исходную точку и искать новые пути форсирования реки.В итоге, вместо запланированного времени прибытия в Дудинку в 15.00 экспедиции удалось попасть в столицу Таймыра только поздно вечером. Вездеходы благополучно форсировали Енисей в районе рыбозавода, в том числе по открытой воде в заберегах. Как пошутил впоследствии начальник управления ГОЧС администрации Таймыра Андрей Шопин, отслеживавший ситуацию в оперативном режиме, «мы все ждали, когда же путешественники попросят у нас помощи и даже вывели на лед судно на воздушной подушке. Однако, экспедиция продемонстрировала блестящую техническую и командную подготовку!».В субботу вездеходы экспедиции «На восток!» сотрудники МЧС Таймыра проводят до середины пути в Норильск, где передадут в ведение коллег из НПР. Несколько дней путешественники проведут в промышленном центре Заполярья, где пройдут специальные мероприятия, посвященные промежуточным результатам экспедиции.