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27 мая 2017, 11:40

В Дудинку прибыла большая вездеходная экспедиция «На восток!». В пятницу вечером команда из восьми человек на четырех вездеходах «Шерп» благополучно переправилась через реку Енисей.


Экспедиция стартовала из Архангельска в Петропавловск-Камчатский весной 2017 года. Команда из восьми человек пройдёт маршрут длиной 10 000 км на российских вездеходах «Шерп» по бездорожью в условиях полярного лета. Основной маршрут экспедиции «На восток!»: Архангельск – Мезень – Нарьян-Мар – Воркута – Салехард – Новый Уренгой – Дудинка – Норильск – Плато Путорана – Есcей – Оленек – Жиганск – Батагай –Хонуу – Зырянка – Эвенск – Манилы – Ключи – Петропавловск-Камчатский.
По некоторым участкам этого пути никогда не проходила никакая техника, в то время как протяженность территории России и специфика рельефа всегда предъявляли особенные требования к решению транспортных задач: оказание медицинской помощи, проведение поисковых работ, тушение пожаров, геологическая и исследовательская деятельность напрямую зависят от техники, способной пройти по бездорожью. Именно поэтому участники экспедиции поставили себе задачу пройти там, где нет дорог.
Убедиться наглядно в сложности прохождения маршрута довелось спасателям и представителям муниципальной власти в Дудинке. Переправиться через Енисей в районе Дудинки в условиях грядущего ледохода и половодья оказалось непросто. Притом, что вездеходы «Шерп» плавающие, способные преодолевать водные преграды по открытой воде, многочисленные забереги, выступившая вода и шуга у левого и правого берегов Енисея, в районе острова Кабацкий напротив Дудинки не раз вынуждали экспедицию возвращаться в исходную точку и искать новые пути форсирования реки.
В итоге, вместо запланированного времени прибытия в Дудинку в 15.00 экспедиции удалось попасть в столицу Таймыра только поздно вечером. Вездеходы благополучно форсировали Енисей в районе рыбозавода, в том числе по открытой воде в заберегах. Как пошутил впоследствии начальник управления ГОЧС администрации Таймыра Андрей Шопин, отслеживавший ситуацию в оперативном режиме, «мы все ждали, когда же путешественники попросят у нас помощи и даже вывели на лед судно на воздушной подушке. Однако, экспедиция продемонстрировала блестящую техническую и командную подготовку!».
В субботу вездеходы экспедиции «На восток!» сотрудники МЧС Таймыра проводят до середины пути в Норильск, где передадут в ведение коллег из НПР. Несколько дней путешественники проведут в промышленном центре Заполярья, где пройдут специальные мероприятия, посвященные промежуточным результатам экспедиции.

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    Список новостей

 27 мая 2017 
11:40   В Дудинку прибыла большая вездеходная экспедиция «На восток!». В пятницу вечером команда из восьми человек на четырех вездеходах «Шерп» благополучно переправилась через реку Енисей.

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18:02   Восемь единиц оружия изъяли норильские полицейские в рамках операции «Снегоход». 17:36   За создание так называемых «групп смерти» в интернете устанавливается уголовная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
15:10   Станция детско-юношеского туризма продолжает реализацию проекта «Музей бродячих романтиков». 15:02   У норильских 9-классников начался основной этап Государственной итоговой аттестации – ГИА.
14:59   На реконструкции взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта всего будут задействованы 340 человек. Норильчан из них – около 50. 14:16   В Красноярском крае стартовал прием заявок для участия в конкурсе «УМНИК».
14:01   Красноярские ученые внедрили уникальную тест-диагностику для лечения пациентов с нарушением обоняния. 14:00   Россиянам советуют не посещать Великобританию.
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12:50   В шаге от Премьер-лиги. Красноярский «Енисей» одержал победу в двухматчевом противостоянии. 12:44   Бюджет Дудинки минувшего года обсудили на публичных слушаниях.
10:52   Купюры в 200 и 2000 рублей будут введены в обращение в октябре. 10:50   В ближайшие выходные пользователи РС или Xbox One получат возможность бесплатно поиграть в легендарную ролевую игру Fallout 4.
10:42   Жителя Кайеркана будут судить за кражу денег у приятеля. 10:37   В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя жительница района Талнах с сообщением о том, что из ее ...
10:32   Норильской полиции требуется помощь в розыске мужчины. 10:27   Сегодня подвижка льда на Енисее зарегистрирована в Игарке.

 25 мая 2017 
18:19   В Норильске приостановлено объединение детских поликлиник, расположенных на улицах Б. Хмельницкого, 18, и Бегичева, 24а. 17:55   Мастер-класс по самообороне от клуба «Русское боевое многоборье» организует в Норильске Молодежный центр города.
17:49   Состязания по киберспорту NORD-XPLAY пройдут в Норильске. 17:38   В Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, сотрудники полиции напоминают алгоритм действий в случае, если ребенок не вернулся домой.
17:33   Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет. 17:26   В Норильске на одиннадцатом фестивале «Северная поэзия» устроят турнир поэтов и угостят пирогом от Марины Цветаевой.
17:18   Резкие перемены погоды и направления ветра стали причиной повышения уровня диоксида серы в городской черте. 17:02   Пропал человек.
16:57   Маленькой норильчанке нужна помощь. 16:33   Норникель выплатит 1,2 млрд долл. дивидендов.
16:24   Празднование 350-летия Дудинки перенесут на сентябрь. 16:17   В Норильске с 1 июня закрывается на ремонт мостовой пешеходный переход от бассейна вниз до Дворца культуры.
15:38   Ипотечное кредитование. Когда и на сколько можно ожидать рассиянам снижение процентов по ипотечным кредитам. 15:24   Красноярский «Енисей» впервые в своей истории может войти в элиту отечественного футбола.
14:43   На руднике «Октябрьский» Заполярного филиала «Норникеля» начался капитальный ремонт северной части скипового ствола № 1 (СС-1). 13:19   Жители Таймыра присоединились к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».
13:15   Ледоход на Енисее находится в пятистах километрах от Дудинки. 12:35   В Дудинском морском порту завершилась зимняя навигация. Ледоход здесь ждут в первых числах июня.
12:18   В Норильске малыши из детского сада № 5 отметили Международный день музеев. 12:06   Норильские общественники проверили изолятор временного содержания.
10:36   За угрозу убийством перед судом предстанет 22-летний житель Норильска. 10:31   До 500 тысяч рублей может заплатить норильчанка за оформление фиктивной регистрации.
10:27   В Норильске перед судом предстанет водитель, повторно севший за руль пьяным.

 24 мая 2017 
17:28   В честь праздника славянской письменности и культуры норильские школьники создали свои буквицы. 17:19   В Норильск вылетел первый взвод Минобороны для проведения экологической очистки в Арктической зоне.
16:39   Международный день соседей отметят в Норильске праздничным мероприятием. 16:33   Красноярск находится в числе самых перспективных мегаполисов России.
16:28   У норильских десятиклассников с 22 по 25 мая 2017 года наступило время учебных сборов. 16:25   Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Даря надежду» обращается за финансовой помощью. Средства необходимы для стерилизации четырех кошек.




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