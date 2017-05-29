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29 мая 2017, 10:33



Ледоход на Енисее идет в районе Игарки.



Просмотров:456 По информации управления по делам ГО и ЧС администрации района, сегодня, по состоянию на 08.00 уровень воды в Енисее в Дудинке за сутки вырос на 32 см и составил 977 см. В районе Потапово за сутки вода поднялась на 75 см и достигла отметки 521 см. В районе Игарки зарегистрирована подвижка льда, уровень воды находится на отметке 926 см. прирост за сутки составил 92 см. На Усть-Хантайской ГЭС (нижний бьеф) вода за сутки прибыла на 8 см и находится на отметке 744 см. Кромка льда на Енисее находится в районе Карасино выше Игарки (330 км от Дудинки). В прошлом году в это время кромка льда была на 34 км ниже Курейки (349 км от Дудинки), в Игарке шел ледоход.