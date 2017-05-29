29 мая 2017, 11:02



Национальный атлас Арктики создали российские картографы.

В издании собрана информация о географических, экологических, экономических, историко-этнографических, демографических, культурологических и социальных особенностей российской Арктики, сообщает ТАСС.Создатели атласа предполагают, что его можно будет широко использовать в научной, оборонной, хозяйственной, образовательной и других сферах.Помимо картографов над созданием атласа работали 100 научных специалистов из 23 институтов и университетов, а также из 12 ведомств и министерств. Атлас издан в формате А3 и содержит 496 страниц.Экспертизу атласа осуществлял ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» Росреестра и получил положительные рецензии от его специалистов.