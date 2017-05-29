Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 мая 2017, 11:16



Одиннадцатиклассники Норильска сдают сегодня первые ЕГЭ.



Просмотров:250 На базе общеобразовательной школы № 28 выпускники Центрального района и Кайеркана сегодня сдают информатику и географию. Информационные технологии выбрал 91 учащийся, 14 школьников взялись за географию. Единый государственный экзамен будет проходить до 15 часов, до этого времени 28-я школа закрыта для посещений. Соблюдены и прочие обязательные правила проведения экзамена – наличие паспортов, проверка металлоискателем на предмет посторонних предметов, запрещение использования телефонов, разного рода гаджетов и справочных материалов, соблюдение процедуры вскрытия конвертов, видеонаблюдение и отсутствие посторонних лиц. Следующий ЕГЭ по базовой математике пройдет 31 мая в 10 пунктах проведения экзаменов.