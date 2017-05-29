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29 мая 2017, 11:36



В Красноярском крае расследуются уголовные дела по фактам масштабных пожаров на территории региона.



Просмотров:244 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю расследует уголовные дела и проводит процессуальные проверки по фактам возникновения масштабных пожаров в г. Канске, в п. Стрелка г. Лесосибирска, в п. Малая Кеть Бирилюсского района, в п. Тиличеть Нижнеингашского района, в результате которых уничтожены жилые дома, помещения предприятий, учреждений, организаций, производственные объекты, а также имеются человеческие жертвы, сообщается на сайте краевого следственного комитета.В целях оперативного реагирования на случаи возникновения массовых пожаров на территории Красноярского края, организации своевременной работы на месте происшествия, качественного проведения следственных и процессуальных действий в ГСУ СК России по Красноярскому краю создан оперативный штаб, в состав которого включены руководители аппарата Главного управления, опытные следователи и следователи-криминалисты. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в городе Канске (ч. 3 ст. 293 УК РФ), проведено 12 осмотров места происшествия, обыски в администрации города Канска и отделе надзорной деятельности по г. Канску и Канскому району ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожарно-технические экспертизы, допрошены 30 свидетелей и очевидцев. Установлен очаг возгорания - промышленное предприятие, руководитель которого в настоящее время задержан сотрудниками полиции. В медицинские учреждения города Канска с ожогами обратились 57 человек, двое из них госпитализированы. В Нижнеингашском районе в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), УК РФ проведен осмотр места происшествия, в ходе которых изъят пожарный мусор, назначена медицинская судебная экспертиза тела погибшего, назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, допрошены 4 очевидца. Расследование уголовного дела продолжается. В ходе расследования уголовных дел будет дана оценка эффективности мер, принятых должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления в части готовности к чрезвычайным ситуациям, а также готовности сил и средств к ликвидации последствий пожара.