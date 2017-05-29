29 мая 2017, 11:52



Внимание: опрос!

Редакция «Заполярной правды» предлагает жителям города, особенно горожанам с детьми, принять участие в независимом соцопросе на сайте муниципальной газеты: www.gazetazp.ru и ответить на вопрос: «Как вы относитесь к объединению детских поликлиник, расположенных на улицах Богдана Хмельницкого, 18, и Бегичева, 24а?» Варианты ответов: а) положительно; б) негативно; в) мне все равно; г) другое - в этом пункте можно высказать свое мнение и соображения по поводу возможного объединения поликлиник.