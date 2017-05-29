Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 мая 2017, 14:40



Полицейские посетили школы Норильска с передвижной выставкой оружия и спецсредств.



Просмотров:218 В рамках учебных сборов, прошедших у десятиклассников Норильска, полицейские посетили семь образовательных учреждений города с передвижной выставкой оружия и спецсредств. Сотрудники отдела МВД России по г. Норильску Игорь Анисимов и Денис Сапачев познакомили старшеклассников с особенностями службы в органах внутренних дел и продемонстрировали виды вооружения, используемые правоохранительными органами. Стражи порядка предоставили ребятам возможность примерить специальную экипировку, разобрать и собрать пистолет Макарова и автомат Калашникова, а также познакомили с иными видами боевого оружия. Кроме того, сотрудники полиции рассказали школьникам об организациях высшего профессионального образования системы МВД России. Внимание сегодняшних школьников обратили на преимущества получения высшего образования в вузах системы органов внутренних дел, а это полное государственное обеспечение курсантов, достойное денежное довольствие, гарантированное последующее трудоустройство, закрепленное контрактными обязательствами. Стражи порядка подчеркнули, что на учебу в образовательные учреждения системы МВД России принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего и способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.