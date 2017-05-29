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29 мая 2017, 14:47



«Норникель» принял участие в работе XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – антитеррор».



Просмотров:214 Форум проходил в Красноярске с 24 по 26 мая. В состав делегации норильчан вошли представители блока корпоративной защиты компании, подразделений безопасности филиалов и дочерних обществ. В ходе мероприятия участники ознакомились с представленными ведущими российскими производителями образцами специализированной продукции в области информационной безопасности, систем связи и управления, безопасности объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса. Представители компании приняли участие в работе семинара по вопросам безопасности в период подготовки и проведения крупных международных соревнований. «Норникель - генеральный партнер XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Обеспечение комплексной безопасности мероприятий одного из ее ключевых объектов - фан-парка «Бобровый лог» (входит в группу компаний «Норникель») - приоритетное направление деятельности. Это касается как технической стороны вопроса, так и методики подготовки высококвалифицированных кадров. В рамках форума участники получили возможность прямых профессиональных контактов и обмена опытом с представителями органов государственной власти и других компаний, также участвующих в процессе подготовки и проведения Универсиады», - отметил директор департамента корпоративной безопасности компании Роман Гудов.