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29 мая 2017, 15:01



В День защиты детей норильчане смогут познакомиться в музее с детской модой прошлого века и авторскими работами норильских мастериц.



Просмотров:218 В этот четверг в музее откроется выставка «Детская мода. 100 лет назад» из фондов музея «Московский дом фотографии» и Мультмедиа Арт Музея (Москва). Норильчане увидят 80 фотографий, на которых запечатлены дети в нарядах столетней давности. Авторы фото российские фотографы, малоизвестные или неизвестные владельцы и сотрудники фотоателье тогдашней Российской империи. Именно поэтому и география фототворений обширна: от Могилева до Владивостока и от Архангельска до Баку. Большинство фотографий, так называемые кабинет-портреты, были сделаны исключительно для внутрисемейного пользования. И запечатлены на них очаровательные младенцы в крестильных рубашечках, смешливые и серьезные гимназистки, крестьянские дети в своих традиционных одеждах и юные барышни в капорах и лентах. Ну и, наконец на них можно увидеть главный объект вожделения тогдашних модников и модниц - детский костюм матроска. «Хочется окунуть гостей музея в атмосферу салонных фотографий, когда снимок хоть и был постановочным, но отражал всю атмосферность того времени, - говорит Наталья Федянина, директор музея Норильска. - И одновременно с этим хочется открыть для горожан всю эксклюзивность и оригинальность одежды для детей не из магазинов масс-маркет. Именно поэтому для участия в дефиле мы приглашаем норильских мастериц: бабушек, мам, теть и прочих родственников, которые своими руками шьют наряды своим детям. Одежда может быть повседневной, праздничной, главное, чтобы это были не новогодние и не карнавальные костюмы. Оригинальные идеи приветствуются». Новый проект будет развиваться в течение всего лета и продолжит рассказывать о различных направлениях моды, включая и моду школьную.