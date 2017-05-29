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29 мая 2017, 15:13



В Норильске начинают формировать состав местной общественной палаты.



Просмотров:225 О начале приема документов сообщило управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации Норильска. Прием документов будет вестись до 16.06.2017 отделом по работе с общественными объединениями и некоммерческими организациями управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Норильска по адресу: ул. Советская, д. 9, каб. 3-24, в рабочие дни с 14:00 до 17:00 час (телефон для справок: 43-70-70, доб. 1355, 1356, 1358). Бланк заявления о включении представителя некоммерческой организации в состав местной общественной палаты муниципального образования город Норильск и список необходимых документов размещен на официальном сайте Норильска.