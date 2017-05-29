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29 мая 2017, 15:22



В преддверии ледохода власти города Норильска напоминают горожанам о мерах безопасности у водоемов в период паводка.



Просмотров:239 Ледоход - это очень увлекательное зрелище, которое ежегодно привлекает жителей нашего города и многочисленных гостей на берега рек. Людей притягивает возможность не только полюбоваться ледоходом, но спуститься к воде, сфотографироваться на фоне льдин. Однако нельзя забывать, что могучий Енисей может быть коварным, а голубые льдины – непрочными. Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах. Во время ледохода запрещается: •переправляться через реку в период ледохода; •подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу; •приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них (нередко дети используют всевозможные плавающие средства, чтобы покататься по первой воде). Не выходите на лед во время весеннего паводка. Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах, не прыгайте с одной льдины на другую. Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения. Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, громко зовите на помощь! Особая просьба к родителям - объяснить детям, как нужно вести себя во время ледохода!