Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 мая 2017, 15:30



Поздравляем коллегу! Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в фотоконкурсе «Красота винтокрылых машин».



Просмотров:218 Награды победителям вручались в субботу, 27 мая, в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо» на 10-й юбилейной международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017. Вылететь в Москву, чтобы получить награду лично, Денис не смог, поэтому на сцену вместе него вышел коллега, бывший сотрудник компании «Норникель», фотокорреспондент журнала «Норильский никель», выпускавшегося до 2012 года, фотожурналист Геннадий Хамельянин. Несколько лет Геннадий работал в корпоративном журнале «Норильский никель», неоднократно бывая во всех подразделениях компании и на основной площадке в Норильске. До работы в «Норникеле» Хамельянин много лет отдал «Фотохронике ТАСС» в качестве специального фотокорреспондента. Но особой честью для организаторов фотовыставки в Москве стало получение за коллегу награды фотожурналистом, который за высокопрофессиональную работу в горячих точках получил орден «За личное мужество» и медаль «За свободную Россию». Именно эти регалии Геннадия, о которых он всегда скромно молчал, прозвучали на выставке в Москве и вызвали неподдельное уважение присутствующих.