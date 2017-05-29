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Музейная Ночь 20-05-17

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
29 мая 2017, 15:30

Поздравляем коллегу! Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в фотоконкурсе «Красота винтокрылых машин».


Награды победителям вручались в субботу, 27 мая, в Международном выставочном центре «Крокус-Экспо» на 10-й юбилейной международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia-2017. Вылететь в Москву, чтобы получить награду лично, Денис не смог, поэтому на сцену вместе него вышел коллега, бывший сотрудник компании «Норникель», фотокорреспондент журнала «Норильский никель», выпускавшегося до 2012 года, фотожурналист Геннадий Хамельянин. Несколько лет Геннадий работал в корпоративном журнале «Норильский никель», неоднократно бывая во всех подразделениях компании и на основной площадке в Норильске. До работы в «Норникеле» Хамельянин много лет отдал «Фотохронике ТАСС» в качестве специального фотокорреспондента. Но особой честью для организаторов фотовыставки в Москве стало получение за коллегу награды фотожурналистом, который за высокопрофессиональную работу в горячих точках получил орден «За личное мужество» и медаль «За свободную Россию». Именно эти регалии Геннадия, о которых он всегда скромно молчал, прозвучали на выставке в Москве и вызвали неподдельное уважение присутствующих.
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    Список новостей

 29 мая 2017 
17:29   В Норильске по решению Россельхознадзора сожгли более тонны куриных крыльев. 17:00   В музее 41-й школы прошла встреча-знакомство с проектом «Тайны старого Норильска».
16:34   Норильчане впервые отпраздновали Международный день соседей. 16:06   Жителю Талнаха, повторно севшему за руль в состоянии опьянения, грозит до двух лет лишения свободы.
16:03   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась 30 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты. 15:58   Три года тюрьмы и лишение прав опеки грозит норильчанке за жестокое обращение с приемными детьми.
15:30   Поздравляем коллегу! Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в фотоконкурсе «Красота винтокрылых машин». 15:22   В преддверии ледохода власти города Норильска напоминают горожанам о мерах безопасности у водоемов в период паводка.
15:13   В Норильске начинают формировать состав местной общественной палаты. 15:01   В День защиты детей норильчане смогут познакомиться в музее с детской модой прошлого века и авторскими работами норильских мастериц.
14:47   «Норникель» принял участие в работе XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – антитеррор». 14:40   Полицейские посетили школы Норильска с передвижной выставкой оружия и спецсредств.
11:52   Внимание: опрос! 11:36   В Красноярском крае расследуются уголовные дела по фактам масштабных пожаров на территории региона.
11:16   Одиннадцатиклассники Норильска сдают сегодня первые ЕГЭ. 11:11   "Шерпы" в Норильске. Большая вездеходная экспедиция «На Восток!» в субботу прибыла в город.
11:02   Национальный атлас Арктики создали российские картографы. 10:50   «Норникель» провел корпоративный форум «Лидерство – это ответственность».
10:33   Ледоход на Енисее идет в районе Игарки. 10:16   Для оказания финансовой помощи погорельцам Красноярского края создан специальный счет.
09:52   Норильчане помогают погорельцам Красноярского края. 09:37   Ледоход в Дудинке ожидается с 1 по 4 июня. На Таймыре готовятся к предстоящему паводку.

 27 мая 2017 
11:40   В Дудинку прибыла большая вездеходная экспедиция «На восток!». В пятницу вечером команда из восьми человек на четырех вездеходах «Шерп» благополучно переправилась через реку Енисей.

 26 мая 2017 
18:26   Авиакомпания NordStar ограничивает перевозку оружия на своих рейсах. 18:08   Житель Норильска предстанет перед судом за вовлечение в распитие спиртных напитков несовершеннолетней.
18:02   Восемь единиц оружия изъяли норильские полицейские в рамках операции «Снегоход». 17:36   За создание так называемых «групп смерти» в интернете устанавливается уголовная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
15:10   Станция детско-юношеского туризма продолжает реализацию проекта «Музей бродячих романтиков». 15:02   У норильских 9-классников начался основной этап Государственной итоговой аттестации – ГИА.
14:59   На реконструкции взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта всего будут задействованы 340 человек. Норильчан из них – около 50. 14:16   В Красноярском крае стартовал прием заявок для участия в конкурсе «УМНИК».
14:01   Красноярские ученые внедрили уникальную тест-диагностику для лечения пациентов с нарушением обоняния. 14:00   Россиянам советуют не посещать Великобританию.
13:57   Новые назначения в крае. Управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил Александр Калашников. 13:38   Норильчанам предлагают помочь в сборе средств жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров.
12:50   В шаге от Премьер-лиги. Красноярский «Енисей» одержал победу в двухматчевом противостоянии. 12:44   Бюджет Дудинки минувшего года обсудили на публичных слушаниях.
10:52   Купюры в 200 и 2000 рублей будут введены в обращение в октябре. 10:50   В ближайшие выходные пользователи РС или Xbox One получат возможность бесплатно поиграть в легендарную ролевую игру Fallout 4.
10:42   Жителя Кайеркана будут судить за кражу денег у приятеля. 10:37   В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя жительница района Талнах с сообщением о том, что из ее ...
10:32   Норильской полиции требуется помощь в розыске мужчины. 10:27   Сегодня подвижка льда на Енисее зарегистрирована в Игарке.

 25 мая 2017 
18:19   В Норильске приостановлено объединение детских поликлиник, расположенных на улицах Б. Хмельницкого, 18, и Бегичева, 24а. 17:55   Мастер-класс по самообороне от клуба «Русское боевое многоборье» организует в Норильске Молодежный центр города.
17:49   Состязания по киберспорту NORD-XPLAY пройдут в Норильске. 17:38   В Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, сотрудники полиции напоминают алгоритм действий в случае, если ребенок не вернулся домой.
17:33   Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет. 17:26   В Норильске на одиннадцатом фестивале «Северная поэзия» устроят турнир поэтов и угостят пирогом от Марины Цветаевой.
17:18   Резкие перемены погоды и направления ветра стали причиной повышения уровня диоксида серы в городской черте.




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