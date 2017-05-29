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29 мая 2017, 15:58



Три года тюрьмы и лишение прав опеки грозит норильчанке за жестокое обращение с приемными детьми.



Просмотров:238 В Норильске закончено расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы жилого образования Оганер, которая обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). Установлено, что в 2015 году в Воронежской области норильчанка по договору о приемной семье на возмездной основе приняла под опеку трех несовершеннолетних детей – 9-летнего мальчика и двух девочек 11-летнего возраста. В течение года женщина – по утверждению подростков – применяла к своим подопечным жестокие методы воспитания, связанные с употреблением грубых выражений и нецензурной брани в адрес детей и причинением им физической боли, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкциями статьи, инкриминируемой жительнице Оганера, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде будет решен вопрос и о лишении фигурантки уголовного дела права опеки. В настоящий момент женщина временно отстранена от обязанностей опекуна, дети помещены в государственное учреждение.