Фото новости:

Музейная Ночь 20-05-17

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
29 мая 2017, 15:58

Три года тюрьмы и лишение прав опеки грозит норильчанке за жестокое обращение с приемными детьми.


В Норильске закончено расследование уголовного дела в отношении 60-летней жительницы жилого образования Оганер, которая обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ). Установлено, что в 2015 году в Воронежской области норильчанка по договору о приемной семье на возмездной основе приняла под опеку трех несовершеннолетних детей – 9-летнего мальчика и двух девочек 11-летнего возраста. В течение года женщина – по утверждению подростков – применяла к своим подопечным жестокие методы воспитания, связанные с употреблением грубых выражений и нецензурной брани в адрес детей и причинением им физической боли, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкциями статьи, инкриминируемой жительнице Оганера, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде будет решен вопрос и о лишении фигурантки уголовного дела права опеки. В настоящий момент женщина временно отстранена от обязанностей опекуна, дети помещены в государственное учреждение.
Просмотров:238
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 29 мая 2017 
17:29   В Норильске по решению Россельхознадзора сожгли более тонны куриных крыльев. 17:00   В музее 41-й школы прошла встреча-знакомство с проектом «Тайны старого Норильска».
16:34   Норильчане впервые отпраздновали Международный день соседей. 16:06   Жителю Талнаха, повторно севшему за руль в состоянии опьянения, грозит до двух лет лишения свободы.
16:03   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась 30 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты. 15:58   Три года тюрьмы и лишение прав опеки грозит норильчанке за жестокое обращение с приемными детьми.
15:30   Поздравляем коллегу! Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в фотоконкурсе «Красота винтокрылых машин». 15:22   В преддверии ледохода власти города Норильска напоминают горожанам о мерах безопасности у водоемов в период паводка.
15:13   В Норильске начинают формировать состав местной общественной палаты. 15:01   В День защиты детей норильчане смогут познакомиться в музее с детской модой прошлого века и авторскими работами норильских мастериц.
14:47   «Норникель» принял участие в работе XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – антитеррор». 14:40   Полицейские посетили школы Норильска с передвижной выставкой оружия и спецсредств.
11:52   Внимание: опрос! 11:36   В Красноярском крае расследуются уголовные дела по фактам масштабных пожаров на территории региона.
11:16   Одиннадцатиклассники Норильска сдают сегодня первые ЕГЭ. 11:11   "Шерпы" в Норильске. Большая вездеходная экспедиция «На Восток!» в субботу прибыла в город.
11:02   Национальный атлас Арктики создали российские картографы. 10:50   «Норникель» провел корпоративный форум «Лидерство – это ответственность».
10:33   Ледоход на Енисее идет в районе Игарки. 10:16   Для оказания финансовой помощи погорельцам Красноярского края создан специальный счет.
09:52   Норильчане помогают погорельцам Красноярского края. 09:37   Ледоход в Дудинке ожидается с 1 по 4 июня. На Таймыре готовятся к предстоящему паводку.

 27 мая 2017 
11:40   В Дудинку прибыла большая вездеходная экспедиция «На восток!». В пятницу вечером команда из восьми человек на четырех вездеходах «Шерп» благополучно переправилась через реку Енисей.

 26 мая 2017 
18:26   Авиакомпания NordStar ограничивает перевозку оружия на своих рейсах. 18:08   Житель Норильска предстанет перед судом за вовлечение в распитие спиртных напитков несовершеннолетней.
18:02   Восемь единиц оружия изъяли норильские полицейские в рамках операции «Снегоход». 17:36   За создание так называемых «групп смерти» в интернете устанавливается уголовная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
15:10   Станция детско-юношеского туризма продолжает реализацию проекта «Музей бродячих романтиков». 15:02   У норильских 9-классников начался основной этап Государственной итоговой аттестации – ГИА.
14:59   На реконструкции взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта всего будут задействованы 340 человек. Норильчан из них – около 50. 14:16   В Красноярском крае стартовал прием заявок для участия в конкурсе «УМНИК».
14:01   Красноярские ученые внедрили уникальную тест-диагностику для лечения пациентов с нарушением обоняния. 14:00   Россиянам советуют не посещать Великобританию.
13:57   Новые назначения в крае. Управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил Александр Калашников. 13:38   Норильчанам предлагают помочь в сборе средств жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров.
12:50   В шаге от Премьер-лиги. Красноярский «Енисей» одержал победу в двухматчевом противостоянии. 12:44   Бюджет Дудинки минувшего года обсудили на публичных слушаниях.
10:52   Купюры в 200 и 2000 рублей будут введены в обращение в октябре. 10:50   В ближайшие выходные пользователи РС или Xbox One получат возможность бесплатно поиграть в легендарную ролевую игру Fallout 4.
10:42   Жителя Кайеркана будут судить за кражу денег у приятеля. 10:37   В дежурную часть полиции обратилась 28-летняя жительница района Талнах с сообщением о том, что из ее ...
10:32   Норильской полиции требуется помощь в розыске мужчины. 10:27   Сегодня подвижка льда на Енисее зарегистрирована в Игарке.

 25 мая 2017 
18:19   В Норильске приостановлено объединение детских поликлиник, расположенных на улицах Б. Хмельницкого, 18, и Бегичева, 24а. 17:55   Мастер-класс по самообороне от клуба «Русское боевое многоборье» организует в Норильске Молодежный центр города.
17:49   Состязания по киберспорту NORD-XPLAY пройдут в Норильске. 17:38   В Международный день пропавших детей, который отмечается 25 мая, сотрудники полиции напоминают алгоритм действий в случае, если ребенок не вернулся домой.
17:33   Срок отчуждения имущества участниками программы переселения из районов Крайнего Севера при расчете размера социальной выплаты сокращается до пяти лет. 17:26   В Норильске на одиннадцатом фестивале «Северная поэзия» устроят турнир поэтов и угостят пирогом от Марины Цветаевой.
17:18   Резкие перемены погоды и направления ветра стали причиной повышения уровня диоксида серы в городской черте.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх