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29 мая 2017, 16:03



Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась 30 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты.



Просмотров:271 Сотрудники отдела МВД России по г. Норильску предупреждают жителей города о мошенниках, совершающих преступления посредством интернет-сайтов бесплатных объявлений.Так жертвой мошенников стала 28-летняя жительница Норильска. Она разместила объявление о продаже мебели на известном интернет-ресурсе «Авито». Ей позвонил мужчина и сообщил, что готов совершить покупку. Собеседник пообещал, что товар заберет сразу после перечисления денег на банковскую карту продавца, для чего попросил назвать реквизиты карты. После получения этой информации мошенник выведал у потерпевшей и данные, посредством которых получил доступ к денежным средствам на всех счетах женщины, списав с них 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Сотрудники полиции призывают интернет-пользователей быть бдительными. Помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также передавать коды, которые приходят вам на телефон в виде смс. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные под диктовку злоумышленников. Поступая так, вы предоставляете мошенникам доступ к своим деньгам. Если карта дебетовая – вы потеряете кровно заработанные, если кредитная – приготовьтесь оплачивать кредиты, которые вы не брали. Как себя обезопасить? Запомните, что для осуществления платежа через банк, в котором открыта карта получателя, достаточно следующей информации: ФИО держателя и номер карты. Никому и никогда не сообщайте ничего, кроме этих данных!