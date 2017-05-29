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29 мая 2017, 16:06



Жителю Талнаха, повторно севшему за руль в состоянии опьянения, грозит до двух лет лишения свободы.



Просмотров:210 В ночное время в Талнахе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «ГАЗель» под управлением 28-летнего жителя района. Водитель по внешним признакам находился за рулем в нетрезвом состоянии, что на месте было подтверждено показаниями алкотестера. Мужчина согласился с правоохранителями и признался, что употребил перед поездкой спиртное. Как выяснилось, автолюбитель не только позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде, но и сделал это не в первый раз – ранее житель района уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, был лишен прав на управление и подвергнут административному аресту на 10 суток, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В отношении 28-летнего жителя Талнаха возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывают горожан - в случае употребления спиртных напитков - не садиться за руль, а воспользоваться услугами такси или пассажирского транспорта.