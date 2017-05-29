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29 мая 2017, 16:34



Норильчане впервые отпраздновали Международный день соседей.



Просмотров:221 Этот праздник пришел в Россию из Франции, но быстро нашел отклик в душе россиян и получил второе название - День добрососедства. Тема добрососедства оказалась близка норильчанам, многие из которых уверены, что соседей, как и Родину, не выбирают. Праздник добрососедства прошел в Норильске сразу в двух дворах: на Талнахской, 27, и у городской Публичной библиотеки. Праздник стал поводом для знакомства соседей друг с другом и для создания советов многоквартирных домов в отдельно взятых домах, а также способствовал развитию и воплощению практик добрососедства в жизнь.Организатором самого северного Дня соседей «Привет, сосед!» стала группа активных жителей одноименного многоквартирного дома. В считанные минуты двор дома преобразился. Появилась растяжка из флажков, лестничные перила украсили шарики, заработали всевозможные мастер-классы, фотозона и арт-зона, секции настольных и подвижных игр. Резинки, скакалки, городки и классики, а еще танцевальный флешмоб - в каждом из этих направлений можно было попробовать свои силы, а заодно и согреться. Кстати, здесь День соседа совпал с днем рождения неравнодушного, доброго и очень активного человека, а по совместительству куратора второго подъезда - Розы Новиковой. Международный день соседей во дворе Публичной библиотеки прошел в рамках социального проекта «Советы многоквартирных домов - за чистый город», руководителем которого стала Любовь Ваганова. На тематических площадках библиотечного дворика можно было откопать на книжном развале интересную книгу, приобрести или отдать соседу наряд или какой-то еще нужный предмет одежды, поиграть в шашки, поучаствовать в викторинах и многое-многое другое.