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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:29 В Норильске по решению Россельхознадзора сожгли более тонны куриных крыльев.
17:00 В музее 41-й школы прошла встреча-знакомство с проектом «Тайны старого Норильска».
16:34 Норильчане впервые отпраздновали Международный день соседей.
16:06 Жителю Талнаха, повторно севшему за руль в состоянии опьянения, грозит до двух лет лишения свободы.
16:03 Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась 30 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты.
15:58 Три года тюрьмы и лишение прав опеки грозит норильчанке за жестокое обращение с приемными детьми.
15:30 Поздравляем коллегу! Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в фотоконкурсе «Красота винтокрылых машин».
15:22 В преддверии ледохода власти города Норильска напоминают горожанам о мерах безопасности у водоемов в период паводка.
15:13 В Норильске начинают формировать состав местной общественной палаты.
15:01 В День защиты детей норильчане смогут познакомиться в музее с детской модой прошлого века и авторскими работами норильских мастериц.
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