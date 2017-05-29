Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 мая 2017, 17:00



В музее 41-й школы прошла встреча-знакомство с проектом «Тайны старого Норильска».



Просмотров:213 Кураторы проекта «Тайны старого Норильска» - создатели Клуба исследователей Таймыра Лариса и Станислав Стрючковы. И дружба КИТа и 41-й школы давняя. В 2011-м и в 2014-м годах ребята 41-й школы со своим педагогом Анной Карловой отправлялись в краеведческие экспедиции по реке Пясине. Вместе с научными руководителями этого похода Ларисой и Станиславом Стрючковыми в 2011-м году ими было найдено точное расположение бывшего станка Заостровское, а в 2014-м в двух километрах от станка Введенское участники экспедиции нашли удивительную деревянную конструкцию, при сборке которой не использовалось ни одного гвоздя. В реализации проекта нынешнего, 2017 года запланирована археологическая экспедиция в этот же район вместе с учеными-археологами из Красноярска. Напомним, проект КИТа «Тайны старого Норильска» поддержан грантовой программой «Норникеля» «Мир новых возможностей».