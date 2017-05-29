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29 мая 2017, 17:29



В Норильске по решению Россельхознадзора сожгли более тонны куриных крыльев.



Просмотров:212 Документов на данную продукцию не было, установить изготовителя не удалось, поэтому специалисты краевого управления Россельхознадзора приняли решение об уничтожении 1100 кг мороженых куриных крыльев. Незаконная продукция была сожжена на специализированном предприятии под контролем специалистов Россельхознадзора, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в Дудинском морском порту инспекторы ветнадзора обнаружили, что на картонных коробках, в которых крылья привезли в рефрижераторном контейнере из Москвы через морской порт Мурманска, нет маркировки изготовителя. Владелец груза не смог подтвердить законность его происхождения, поэтому мясо птицы было признано некачественным и опасным. За нарушение требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки» в отношении владельца мяса птицы возбуждено административное дело.