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30 мая 2017, 10:37



Кромка льда на Енисее находится в 300 км от Дудинки.



Просмотров:412 Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Таймырского муниципального района, сегодня по состоянию на 8.00 утра в районе Дудинки уровень воды на реке Енисей находится на отметке 10 м 03 см. За сутки вода поднялась на 26 см. В 2016 году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был ниже на 1 м. В поселке Потапово МО «Город Дудинка» уровень воды поднялся за сутки на 38 см и сейчас – 6 м 59 см. Кромка льда на Енисее находится в 300 км от г. Дудинки.