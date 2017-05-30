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30 мая 2017, 11:31



В Норильске раскрыли кражу денег у жителя Хакасии.



Просмотров:249 В полицию с заявлением о краже обратился 22-летний житель Хакасии, прибывший в Норильск на временные заработки. Он сообщил, что, проснувшись утром у своей знакомой, обнаружил входную дверь открытой, а при проверке вещей не досчитался 6,5 тысячи рублей и кроссовок. Под подозрение в хищении попала 20-летняя ранее уже судимая хозяйка квартиры, с которой у мужчины завязались близкие отношения. Как установили сотрудники уголовного розыска, пока ночью мужчина спал, норильчанка похитила все найденные в карманах визитера наличные, кроссовки выбросила в окно, а дверь намеренно приоткрыла с целью инсценировки кражи. В содеянном подозреваемая призналась. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УКРФ «Кража», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется расследование. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.