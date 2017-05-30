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30 мая 2017, 11:58



И. о. вице-мэра Красноярска найден мертвым.



Просмотров:266 29 мая 2017 года около 20 часов в следственные органы поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома на улице Декабристов краевого центра лежит тело мужчины, который был опознан соседями как Юрий Парыгин, сообщает НИА-Красноярск. По предварительным данным, Юрий Парыгин упал с лестничного перехода на 17-м этаже 18-этажного дома. Сам он жил в том же доме не восьмом этаже, пишет Федерал-пресс по Красноярскому краю. Следователи проверяют разные версии случившегося, в том числе самоубийство из-за семейных конфликтов. Уголовное дело по данному факту пока не возбуждалось.В мэрии Красноярска Юрий Парыгин руководил департаментом муниципального имущества и земельных отношений. В марте 2017 года конкурсная комиссия одобрила его кандидатуру на должность заместителя главы города. Однако 19 мая красноярский горсовет Парыгина на эту должность не согласовал, повторное рассмотрение должно было состояться 6 июня.