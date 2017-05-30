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30 мая 2017, 12:06



«Единая Россия» подвела итоги праймериз в Норильске.



Просмотров:260 В Норильске партия «Единая Россия» подвела итоги предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатов для участия в выборах депутатов городского Совета в сентябре. Всего в предварительном голосовании приняли участие 48 кандидатов. Первые три места по итогам голосования по избирательному округу № 1 заняли глава Норильска Олег Курилов, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Пестряков и заместитель главы Норильска Виктор Цюпко. По округу № 2 победила Наталья Плотникова, второй и третий результаты у Николая Яшина и Дениса Каминского.По округу № 3 лидер - Геннадий Енчик, а Роман Сербин и Нина Шпетная вошли в тройку. По четвертому, талнахскому, округу лучший рейтинг - у Надежды Оробинской; Елена Туманова и Владимир Бондарь заняли соответственно второе и третье места. Секретарь Норильского местного отделения партии Александр Пестряков отметил: «Процедура праймериз длилась больше двух месяцев. В следующий этап подготовки к избирательной кампании норильским единороссам по согласованию с региональным президиумом партии предстоит определить список из 29 кандидатов в единый избирательный округ для последующего выдвижения в Норильский городской Совет депутатов». 30 мая в офисе партии состоится общее собрание участников предварительного голосования с оглашением официальных итогов. Список кандидатов на выдвижение от партии по единому и многомандатным округам будет утвержден к концу июня.