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30 мая 2017, 12:37



В Норильске прошел выпускной экзамен для слушателей интенсивной школы «Праздник каждый день».



Просмотров:225 Обучение в школе прошли 27 старшеклассников Большого Норильска. В течение двух месяцев слушатели школы изучали азы профессии аниматора, для того чтобы в составе трудового отряда школьников (единственного в своем роде в нашем городе) стать символом праздника для воспитанников городских оздоровительных лагерей. Отряд аниматоров вместе с наставниками сделает жизнь норильских детей в пришкольных лагерях запоминающейся, насыщенной радостными событиями, яркими красками и праздничным настроением. Как показал опыт прошлогоднего лета (в прошлом году отряд насчитывал 15 человек), у азартных и талантливых выпускников интенсивной школы все получится!